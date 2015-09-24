Доллар падает в паре с евро и иеной

В четверг, 24 сентября, во время азиатских торгов курс американского доллара, который был вблизи максимума за 6,5 лет, начал падать. По состоянию на 10:05 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1207 (+0,2%) по сравнению с $1,1185 на закрытии предыдущей сессии. Пара USD/JPY в это время торговалась на отметке 119,95 (-0,27%) против 120,27 по итогам прошлой сессии.

Индекс доллара между тем за последние три сессии увеличился на 1,3%, а сегодня падает на 0,23% - до отметки 96,17.

Рынок сегодня ждет выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которое состоится поздно вечером. Инвесторы надеются, что Йеллен сможет дать более понятные намеки о повышении процентных ставок в США.