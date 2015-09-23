Самое важное из выступления Марио Драги в Европарламенте

Буквально час назад президент Европейского центробанка Марио Драги начал свою речь перед членами комитета по экономическим и монетарным делам на регулярной встрече европейского парламента. Драги отметил, что за время летних каникул Европейский Союз столкнулся с исключительными проблемами. «Во-первых, долгим и сложным было обсуждение новой программы помощи для Греции. Во-вторых, хотя это и за пределами компетенции ЕЦБ, существует проблема в том, как дать убежище тому большому количеству беженцев, которые покинули свои дома и приехали в Европу», - сказал Драги. Затем, правда, он подчеркнул, что эти события абсолютно разные по своей природе, но они показали, что «Европа может быть сильной, только если действует в единстве на основе солидарности и сотрудничества».
В своем выступлении Марио Драги затронул две основные темы — это оценка последних экономических событий и их последствий для денежно-кредитной политики, и предложения, которые он со своими коллегами представил в Отчете пяти президентов (Five Presidents’ Report). Касательно первой темы, президент ЕЦБ сделал краткий обзор экономических событий с момента июньского заседания. За лето, по его словам, промышленное производство и другие показатели хозяйственной деятельности продемонстрировали признаки устойчивости, но в то же время макроэкономическая среда стала более сложной. Восстановление идет слабо, очень медленный рост темпов инфляции, чем ожидали в начале года. Инфляция останется близкой к нулю в ближайшем будущем и ее рост займет больше времени, чем предполагалось. Замедление роста в развивающихся странах, сильный евро и падение цен на нефть и сырьевые товары в целом стали основными причинами этих замедлений.
Отдельно Драги говорил про Грецию — мол, было очень трудно и потребовалось много усилий от всех, но в конце концов была достигнута договоренность. Если она будет полностью реализована, новая программа помощи позволит вернуть Грецию к росту и она сможет «воспользоваться всеми преимуществами участия в нашей общей валюте».
«Кризис показал, что
валютный союз требует политического
центра, который может принять
соответствующие финансовые, экономические
и финансовые решения для еврозоны в
целом в быстрой и прозрачной манере,
соблюдая демократические принципы», -
сказал Драги. Кроме того, нужно
предотвратить дисбаланс - независимо
от его характера - в условиях кризиса.
Глава регулятора отметил, что европарламенту
нужен новый процесс конвергенции на
основе мощностей всех экономик союза,
чтобы выдержать подобные удары и быстро
их гасить. Это создаст не только более
надежную финансовую систему, но также
сильную управленческую структуру в
рамках проводимых реформ и для контроля
налогово-бюджетных политик отдельных
стран союза.
«Чтобы убедиться, что государства-члены могут приспособиться к потрясениям, независимо от их размера, мы также должны ввести контроль фискальной стабилизации на европейском уровне, - сказал Драги. - Все эти вместе взятые шаги на пути к Европейскому валютному союзу помогут еврозоне не только выжить, но и преуспевать и процветать».