Китайский PMI оказался хуже прогнозного. Азия надела красное

Чуда не случилось: гигантский промышленный сектор Китая снова показывает признаки замедления. Значение соответствующего PMI оказалось 47,0 — это даже хуже предполагавшихся 47,5, не говоря уже о том, что PMI ниже 50 свидетельствует о замедлении сектора. Индекс показал наихудшее значение с марта 2009 года.

Мрачные данные подтвердили опасения ФРС о том, что экономика Поднебесной замораживается. Азиатские рынки сегодня в полной мере испытали на себе давление негативной информации. В отсутствие активности на японских рынках, которые отдыхают по случаю национальных праздников, Китай остается главным ньюсмейкером в регионе. Сегодня снизились все основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Shanghai Composite потерял 2,16%; Hang Seng снизился на 2,05%; S&P/ASX 200 отреагировал на проблемы своего главного торгового партнера обвалом на 2,07%; Kospi ослаб на 1,89%.

Производственный сектор Китая падает вот уже седьмой месяц подряд. Как показывают опросы, деловые условия ухудшаются почти по всем направлениям: компании сократили производство, цены снижаются, рабочие места ликвидируются, заказы падают.

Глобальные инвесторы и политики продолжают опасаться, что здоровье китайской экономики ослабевает с каждым днем. Сейчас экономика Поднебесной находится на минимуме эффективности, по крайней мере, за 25 последних лет. Обвал фондового рынка, девальвация Китая уже пошатнули устойчивость глобальных рынков и вызывают сомнения в том, что Пекин еще способен управлять второй по величине экономикой мира.

Парад PMI продолжается сегодня и в Европе. Так, в Германии производство выросло, но меньшими темпами, чем ожидалось, равно как и активность в секторе услуг: производственный PMI показал значение 52,5 (против 52,8 прогнозных), PMI в секторе услуг — 54,3 (вместо 54,6). Композитный PMI в Германии 54,3. Во Франции тоже отмечается рост, причем и в производственном секторе, и в услугах индекс оказался выше ожиданий.