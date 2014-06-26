Roboforex расширяет список торгуемых валют
Брокеры

Roboforex расширяет список торгуемых валют

26 июня 2014, 16:17
Odillia
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Компания RoboForex (CY) Ltd, расширила список инструментов, с помощью которых можно вести торговлю на Forex. С недавнего времени, кроме основных популярных мировых валют, клиенты компании могут использовать для торговли редкие национальные валюты. В список "новых" инструментов вошли: HUF (венгерский форинт), HKD (гонконгский доллар), SEK (шведская крона), MXN (мексиканский песо), SGD (сингапурский доллар), NOK (норвежская крона), ZAR (южноафриканский ранд), PLN (польский злотый). Полный список инструментов можно найти на сайте компании.

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