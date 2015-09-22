Золото стабилизировалось чуть ниже трехнедельного максимума

Инвесторы все еще обеспокоены возможностью повышения процентных ставок в США в конце этого года, а это дополнительно давит на золото. Сейчас, к 11.00 мск, декабрьский фьючерс на металл стоит $ 1 134,40 за тройскую унцию.

Рыночная ситуация по золоту сейчас складывается следующая: азиатские акции выросли, доллар остается стабильным, ЕЦБ заявил, что готов дополнительно смягчить денежно-кредитную политику. Всё это уводит инвесторов из безопасных активов.

Вчерашние комментарии от чиновников ФРС позволили считать, что центробанк США все еще может поднять ставку в этом году. Этот шаг, в свою очередь, приведет к снижению спроса на непроцентные активы — такие как золото. Неопределенность сейчас сохраняется по многим классам активов. У ФРС остались в этом году еще две встречи — в октябре и декабре, и любое из этих событий может стать сильнейшим фактором давления на драгоценный металл.

В четверг рынки ждут выступления Джанет Йеллен, которая сталкивается с растущим давлением со стороны своих коллег и глобальных инвесторов: все хотят разъяснений и большей определенности относительно шагов ФРС и сроков этих шагов. Золото выросло после того, как ФРС не стала поднимать ставку в сентябре, но как долго сохранится эта поддержка — пока неясно.