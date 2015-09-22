Цены на нефть снизились после дня колебаний между быками и медведями

Цены на сырую нефть в последние сутки демонстрируют «американские горки». Вчера во время европейской и американской сессий Brent падала до $47,49 за баррель, затем на азиатских торгах выросла до $48,96, но сейчас снова снижается. К 9.20 мск октябрьский фьючерс стоит $48,42. WTI на американской сессии опускалась до $44,67, потом подскакивала до $46,97, и сейчас торгуется на уровне $46,34.

На цены влияют противоречивые сигналы с рынка. С начала недели котировки «черного золота» колеблются, разрываясь между глобальным избытком нефти на рынке (мяч на стороне медведей) и данными, указывающими на то, что цена, похоже, достигла дна (слабая надежда для быков).

Скоро истекает месячный контракт на WTI: сегодня он уйдет с доски NYMEX, и дальше начнется работа с фьючерсами на ноябрь.

Вчерашний рост WTI почти на 5% был обусловлен признаками снижения запасов и падения буровой активности. Это предполагает снижение производства нефти в будущем. Опросы Reuters в понедельник показали прогноз того, что американские запасы упали за прошедшую неделю на 2,1 млн баррелей.

И еще один индикатор того, что цены, возможно, достигли дна: хедж-фонды продолжали сокращать короткие позиции на техасскую нефть на прошлой неделе: это может быть знаком того, что они больше не верят в дальнейшее падение цен.

Спрос на нефть в Китае, по некоторым данным, вырос на 10,2% по сравнению с годом ранее.

Тем не менее, многие аналитики считают, что у нефти все еще есть пространство для падения. К их числу относятся, к примеру, Goldman Sachs и ANZ: они пересматривают свои прогнозы в сторону понижения. Их аналитики утверждают, что как минимум до 2016 или 2017 года на рынке будет сохраняться переизбыток, который образовался за последние годы наращивания производства.

«Мы считаем, что WTI будет торговаться ниже $40 за баррель в течение следующих шести месяцев», — пишет в своем последнем пересмотренном прогнозе ANZ Bank.



