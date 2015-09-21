Потерпите: история намекает, что восстановление фондового рынка уже близко

Статистика фондовых падений может вас удивить. Спустя три сумасшедших года американские рынки неизбежно догнала разрушительная статистика. Завершается длительный период относительно спокойных достижений на фондовых площадках, и сейчас мы видим первое сильное падение. Хотя снижение пока в «рамках нормы», этот образец выделяется среди других своим продолжительным характером.

Так что же является «нормальной» частотой для падений рынка? В агентстве Capital Research & Management Co. проанализировали падения американского фондового рынка с 1900 вплоть до 2014 года и обнаружили, что снижение на 5% происходило примерно три раза в год. Коррекция на 10% и более случалась примерно раз в год. Снижение на 15% - каждые два года. И, наконец, падение до медвежьих рынков на 20% происходило каждые 3,5 года.

Используя более глобальные данные, Capital Group посмотрела на отчеты MSCI All Country World Index с 1988 по 2015 год и обнаружила примерно такие же частоты. На мировых рынках они заметили 5%-ное снижение дважды в год, падение на 10% - каждые два года, на 15% - каждые 3,5 года, на 20% в медвежьих рынках - каждые 6 лет. Хотя и видно, что частота крупных падений ниже по сравнению с американскими рынками и, может быть, это отчасти связано с более поздним периодом времени, если учесть, что частые сбои были в начале 20-го века.

В целом крупные снижение и высокая волатильность происходили реже в современной эпохе, потому что прижилось более глубокое понимание экономических, финансовых законов и денежно-кредитной политики. Тем не менее, многим ясно, что падение рынков — это обычное явление. Или, по крайней мере, так было — во время текущего бычьего рынка, который начался в 2009 году, хотя у нас было поразительно мало обвалов. Без учета текущей ситуации, используя данные S&P 500, аналитики обнаружили примерно 17 локализованных снижений индекса в течение пяти с половиной лет, из них большинство - 13 - были между 5% и 8%. Были два падения примерно на 9,5% в конце 2011 года и весной 2012 года. И, наконец, было два больших обвала, или почти медвежьи рынки, на 16% и 18,5% весной 2010 года и летом 2011 года.

В целом мы видим, что снижение на 5% и больше было чаще, чем два раза в год, коррекции на 10% - почти каждые два с половиной года, а на 15% и более — еще реже. Близко к тем подсчетам, но заметно реже, чем в 1900-2014. Учитывая то, что мы были в бычьем рынке в течение почти 6 лет, не удивительно наблюдать такие сильные результаты.

Чуть более необычным кажется почти полное отсутствие значимых падений в последние несколько лет. До текущей коррекции, которая началась с середины августа, не было почти ничего существенного, как в начале 2012 года, три с половиной года назад, или как та реальная коррекция в середине 2011 года, четыре года назад. Рынок реально уже "просрочен" в этом смысле.

Если мы сейчас прямо в середине коррекции, падая на 10,8% в худшем моменте, то наиболее важные вопросы, возникающие в умах людей, - близки ли мы к нижней границе, и как долго все это продлится, пока рынок не восстановится к прежним уровням?

И хотя прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов, эта статистика по-прежнему остается интересной для анализа. Исходя из общих наблюдений за рынком, сбой происходит быстро, а восстановление - медленно. Удивительно «неточное» соотношение было в падениях с 2009 года — примерно за 26 торговых дней рынок достиг дна, но ему также на удивление хватило тех же 26 дней, чтобы восстановить те же значения. Самое сильное восстановление было за 15 дней, когда рынок упал вниз за 19 дней.

Такая сухая статистика может быть интересна тем, кто верит в закономерность движений на рынке. Так что, какие шансы есть на восстановление сейчас? Уникальной для текущего спада была его внезапность. В то время как он падал примерно за 50 торговых дней, достигнув дна в 15%-ное снижение, мы пока еще на ранней отметке восстановления. В предыдущих случаях рынок достигал нижней отметки за первые 10 торговых дней, в конечном счете находя реальный уровень через месяц. Если же верить историческим тенденциям, конечно, нет никаких оснований не верить в то, что возможно еще большее падение.

Неизбежный вопрос возникает у инвесторов — что делать? Долгосрочный инвестор покупает и держит хорошо диверсифицированный портфель, поэтому ему уже не нужно много внимания уделять тому, что происходит. Еще одна возможность для инвесторов, чтобы потенциально избежать больших потерь, - покупать новые активы ближе ко дну рынка и добавлять больше капитала и акций в свои инвестиционные портфели. А самый неправильный ответ — это паника и продажа активов без разбора. Так не делайте ни в коем случае.