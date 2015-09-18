Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь
Нефть

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь

18 сентября 2015, 12:10
Finpro1
Finpro1
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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже в 12:01 MSK составил $49.20 за баррель (+$0.12; +0.25%).