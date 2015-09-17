Валюты развивающихся стран упали перед решением ФРС

Нервозность «последней минуты» бьёт сегодня по валютам развивающихся рынков в преддверии сегодняшнего решения о процентной ставке ФРС США.

Среди неудачников дня — турецкая лира, которая упала к 16.41 мск на 0,32% за день до 3,01 лиры за доллар США.

Южноафриканский рэнд чувствует себя еще хуже, снизившись на 0,79% по отношению к доллару. На официальном рынке один доллар сейчас можно купить за 13,36 единиц африканской валюты.

Бразильский реал понес более серьезные потери: он потерял к доллару 1,72% до отметки 0,256.

На фоне этого рубль выглядит не самой несчастной валютой на свете: он потерял к доллару всего лишь 0,57% до отметки 65,661.

Почти половина экономистов, опрошенных The Financial Times, ожидают повышения ставок сегодня, хотя фьючерсные рынки говорят о 34%-ном шансе.

Развивающиеся рынки уже успели сильно пострадать от замедления в Китае, которое совпало с замиранием цен на многие товары, производимые как раз на этих самых рынках. Поэтому рост ставки ФРС добавит им проблем, вызвав отток капитала и выманив долларовые инвестиции из развивающихся стран домой.

Теоретически, выгоду из падения цены на нефть должна извлечь, например, Турция, но лиру лихорадит еще и по геополитическим причинам, и из-за зависимости от поступающих иностранных инвестиций.