Рисковать никто не спешит: ЦБ Швейцарии не стал менять процентную ставку

ЦБ Швейцарии в четверг сохранил процентную ставку по бессрочным депозитам на уровне -0,75% и не стал менять целевой диапазон ключевой ставки. "Швейцарский франк остается значительно переоцененным, несмотря на небольшое ослабление. Отрицательные процентные ставки и готовность центробанка страны к интервенциям на валютном рынке снижают инвестиционную привлекательность швейцарского франка, что смягчает давление на франк", - сказано в заявлении ЦБ.

Правительство Швейцарии улучшило прогноз роста ВВП страны на текущий год до 0,9%, хотя в июне прогнозировало только 0,8%. Средний уровень безработицы в Швейцарии в этом году ожидается на уровне 3,3%, в 2016 году — 3,6%.

"Несмотря на некоторое ослабление курса франка в последние недели, правительство по-прежнему ожидает, что экономическая динамика останется очень сдержанной во второй половине этого года и, вероятно, улучшится в течение 2016 года", - отмечают в SECO.

Спустя пару часов после объявления решения центробанка франк начал терять набранные позиции: в 11:15 мск пара USD/CHF упала до отметки 0,9669 с уровней 0,9709, а к 12:47 мск уже вернулась на уровень 0,9690.