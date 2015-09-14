Нефть дешевеет на страхе снижения спроса

К 11.00 мск нефть марки Brent с поставкой в ноябре стоит 48,53 доллара, потеряв с начала торгов 1,04%. Фьючерс на WTI подешевел на 0,52% до $44,40. Ослабление спроса давит на рынки, азиатская сессия опять прошла уныло. Американские фьючерсы получили некоторую поддержку от снижения количества работающих буровых установок, но все равно снизились. Количество нефтяных вышек в США снизилось в течение прошедшей недели на 10 и теперь составляет 652 единицы. Это падение уже вторую неделю подряд. Запасы в Кушинге (штат Оклахома), где содержится основной американский резерв нефти, падали пять из последних семи недель. Это косвенно может способствовать росту нефти в будущем, однако ближайшие перспективы крайне слабые.

Картина спроса и предложения очень неблагоприятная, и сохраняется такой на ближайшие месяцы. Большинство производителей смирились с мыслью о том, что в 2016 году нефть и газ вряд ли увидят значительное восстановление, по мнению аналитического отдела Barclays.

Кувейт установил официальную цену на нефть для продажи в Азию в октябре на 60 центов ниже, чем в сентябре. Это частично работает на защиту доли рынка для ближневосточной страны, однако плохо сказывается на глобальных котировках черного золота.



Финансовое состояние нефтяной отрасли во всем мире очень нестабильное. Дешевеющая нефть подрывает здоровье энергетических компаний, которые уже и так пережили крупную девальвацию акций. Траектория восстановления становится все более плоской, и проблемы у нефтяников затянутся не менее, чем до 2017 года.

Если на этой неделе ФРС еще и поднимет процентную ставку, то аналитики ожидают дальнейшего падения цены на нефть. Ведь в этом случае для стран, не использующих доллар, она подорожает, а это автоматически снизит спрос на нее.