Goldman Sachs: нефть может упасть до $20

Goldman Sachs опять снижает свой прогноз по нефти. В пятницу инвестиционный банк выпустил новую порцию пересмотренных предсказаний. WTI, согласно новым прогнозам, будет стоить в 2016 году $45 вместо $57, Brent - $49,50 вместо $62.

Риск того, что цена на нефть может упасть до 20 долларов за баррель, постоянно растет. Постоянный переизбыток на рынке все сильнее давит на цены. «Становится всё более очевидно: чтобы началось сокращение производства, цены должны еще снизиться. Сколько должны потерять котировки, чтобы начался спад добычи, пока неясно. Есть большая возможность того, что цена за баррель Brent понизится до $20», — пишут экономисты Goldman.

Чтобы свести к нулю глобальный переизбыток нефти на рынках к четвертому кварталу 2016 года, США нужно снизить добычу на 500 000 баррелей в день, а остальные страны, не входящие в ОПЕК, должны урезать производство еще на 220 000 баррелей.

Между тем, ОПЕК наращивает добычу. Рост поставок стимулируют Саудовская Аравия, Ирак и Иран. Группа, которая поставляет около 40% нефти в мире, в последние 15 месяцев добывает больше своей 30-миллионной квоты. Не нужно забывать еще и об Иране. Министр нефти Ирана, Намдар Зангане, пообещал увеличить добычу на 1 млн баррелей в день после снятия санкций. Тегеран будет стремиться вернуть свою долю рынка.