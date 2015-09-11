Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

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Пятница 11 сентября

AUD/USD была сильнее сегодня утром во время азиатской сессии. Ввиду отсутствия значимых экономических новостей, инвесторы не показывают большой активности, ожидая данных из Китая по розничным продажам и промышленному производству. AUD/USD находилась на отметке 0.7075, что символизирует рост на целых 0.13%. Уровни поддержки и сопротивления расположены вблизи отметок 0.6974 и 0.7200, соответственно.

EUR/USD заметно выросла в четверг, продолжая пятидневный подъём на фоне выхода разочаровывающих данных из США по импорту и экспорту, что вызвало бурное обсуждение возможности поднятия ставки рефинансирования Федеральным Резервом на следующей неделе. Валютная пара торговалась в широком диапозоне между 1.1132 и 1.1295, в последствие консолидируясь в области 1.1279. На эту минуту евро находится на отметке 1.13 против своего американского эквивалента и торги происходят в весьма размеренном ключе в преддверие митинга Еврогруппы и выхода индекса цен производителей в США. Поддержка может быть встречена на уровне 1.1170, а сопротивление – на 1.1407.

NZD/USD двигалась вверх несмотря на сокращение темпов роста индекса цен на продовольствие на целых 0.5%. Вложения нерезидендов в государственные ценные бумаги Новой Зеландии в августе практически не изменились по сравнению с июлем, показывая рост лишь на 0.30%. Сегодня пара достигла отметки 0.6317 и на данный момент «быки» борятся за ценовой уровень 0.63. На следующей неделе мы узнаем значение сальдо счёта текущих операций НЗ, а также показатель ВВП.

GBP/USD продолжила компенсировать свои недавние потери, лишь слегка споткнувшись в среду на фоне неободряющих данных по производственному сектору Великобритании. Пара вернулась в свой предыдущий коридор консолидаци между 1.5690 и 1.5425. Позднее сегодня, инвесторы будут следить за показателем инфляционных ожиданий. Ожидания преимущественно повышательные.

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