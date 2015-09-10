К концу года в Китае может заработать собственная платежная система

Новая международная платежная система может появиться в Китае до конца этого года. Ее назвали CIPS - The China International Payments System. Об этом сегодня рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян: «К концу года мы завершим развитие китайской международной платежной системы — CIPS». Премьер также рассказал и о других мерах, которые китайское правительство предпринимает, чтобы стать более открытым мировому сообществу. «У нас есть высокая сберегательная ставка, большие запасы иностранной валюты. Нужно использовать эти ресурсы эффективно, повысить эффективность финансового сектора, сократив ключевую ставку», — заявил Кэцян.

По словам представителя китайских властей, страна будет и дальше ослаблять запреты на доступ частного капитала в финансовый сектор: «Будем помогать развиваться частным банкам и шире открывать наш финансовый сектор для остального мира. Это наша цель». Кроме этого, Китай также планирует упростить доступ иностранных центральных банков на межбанковский валютный рынок страны.

Весной этого года некоторые СМИ уже сообщали, что Китай якобы собирался полностью запустить платежную систему уже в сентябре или октябре. "Может быть, в сентябре и начнут какие-то пилотные проекты в этом плане запускать, это вполне возможно. Но насколько это реально заменит SWIFT, насколько реально это будет некая единая система, которая сможет полностью удовлетворить в этом плане китайцев, - это большие вопросы. - говорит доцент школы Востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Михаил Карпов. - Это связано с чудовищной закрытостью китайской финансовой системы, у них юань неконвертируемый. Внутренний фондовый рынок в Китае - это вещь в себе. У них даже цены до сих пор не опущены. А они пытаются в контексте этой финансовой замкнутой системы провести какое-то ее техническое обеспечение. Это вызывает большие сомнения".

