Золото торгуется у четырехнедельного минимума

Золото снова подешевело: сейчас, к 10.20 мск, декабрьский фьючерс стоит $ 1 106. Сильная статистика в США и отток из «золотых» биржевых фондов подорвали интерес инвесторов к драгоценному металлу. Напомним, в среду вышла статистика по рабочим вакансиям в США, которая показала рекордный рост в июле.

Трейдеры предполагают, что в преддверии встречи ФРС котировки могут продолжить снижение. Сильная статистика увеличивает шансы на сентябрьский подъем процентной ставки американского регулятора, а это неминуемо приведет к удешевлению непроцентных активов. По мнению аналитиков ScotiaMocatta, цены могут вернуться к июльским минимумам, когда спотовое золото стоило $1 077 за тройскую унцию. Это была самая слабая цена с февраля 2010 года.

Уровень в $1 100 многие считают уровнем поддержки. $1 115 - $ 1 120 – диапазон, который предположительно ограничивает шаги выше. Понижательное давление из Лондона и Нью-Йорка перекроет даже рост китайского спроса. К примеру, сегодняшнее падение азиатских индексов не смогло поддержать золото, которое теоретически могло бы рассматриваться как убежище в период турбулентности на фондовых рынках.