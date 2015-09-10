Нефть снова дешевеет на фоне азиатской статистики и бразильского рейтинга

В четверг нефть опять идет вниз: слабые экономические данные из Китая и Японии усилили опасения о том, что низкий уровень инвестиций может еще сильнее замедлить глобальный рост (а значит, и спрос на энергоносители).

К 9.14 Brent упала до $47,11 за баррель с поставкой в октябре, потеряв уже 1,08%. WTI подешевела на 0,44% до $43,96.

Основные заказы на технику в Японии упали в июле на 3,6%, хотя ожидалось увеличение на 3,7%. Тем временем, в Китае индекс цен производителей упал на 5,9% в августе (в годовом выражении). Показатель этот падает вот уже 42-й месяц подряд и сейчас демонстрирует крупнейшее снижение со времен мирового финансового кризиса в конце 2009 года.

Всё это не может не влиять на нефтяные цены, ведь Китай как крупнейший в мире потребитель энергоносителей по мере замедления своего производства будет замедлять спрос на нефть, а на рынках и без этого сложился сильный переизбыток предложения.

Масла в огонь добавляет и Бразилия. В среду рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг страны до нежелательного. Прошло всего семь лет с тех пор, как Бразилия впервые получила рейтинг инвестиционного класса. Эта страна, один из главных экспортеров сырья в Китай и член БРИКС — до недавних пор рассматривалась как один из ключевых игроков на глобальной экономической арене.

Падение цены на нефть усугубляется тем, что ОПЕК сохраняет уровень добычи вблизи исторических максимумов, чтобы сохранить свою долю рынка.