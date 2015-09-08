Фьючерсы на золото — у двухнедельного минимума

Золото замедлило падение, после четырех подряд неудачных дней, но продолжает медленно снижаться. Сейчас, к 13.41 мск, оно находится на отметке 1 119,30 долларов за тройскую унцию (декабрьский фьючерс), возле двухнедельного минимума.

Движение котировок постоянно меняет направление на фоне неопределенности по росту процентной ставки в США. В пятницу данные по рынку труда так и не смогли обеспечить ясность по этому вопросу, а волатильность на фондовых рынках усугубляет неопределенные настроения. Золото в таких ситуациях в норме должно идти вверх, но сейчас трейдеры говорят, что вряд ли мы увидим серьезные шаги котировок до заседания ФРС. По крайней мере, на колебания фондового рынка последних дней резкой реакции со стороны золота не последовало.

Спотовое золото продолжает тестировать уровень поддержки в $1 115 — 1 118. В краткосрочной перспективе трейдеры ожидают колебания в вероятном диапазоне $ 1 115 — 1 1130.