Нефть остается слабой. Россия и ОПЕК не будут сотрудничать, переизбыток сохраняется

Цена на нефть во вторник остается слабой. Фьючерс на Brent к 9.06 стоит $47,87, на WTI - $44,29. Американская нефть упала с начала сессии почти на 4%. Глобальные экономические перспективы остаются слабыми, а сотрудничество между крупнейшими нефтедобывающими странами по пресечению добычи остается маловероятным.

Cреди значимых факторов, давящих на рынок энергоносителей, сегодня фигурирует, например, Япония. ВВП страны снизился на 1,2% в годовом выражении во втором квартале. Это не так плохо, как прогнозировали (ожидалось снижение на 1,8%), но все же налицо замедление, а значит, и вероятность снижения спроса.

Импорт нефти в Китае упал в августе на 13,4% по сравнению с июлем и сейчас составляет 6,29 млн баррелей в день.

Игорь Сечин, глава Роснефти, заявил на этой неделе, что замедление в Азии имеет контролируемый характер «из-за упругого китайского рынка недвижимости. В отличие от кризиса 1997-98 гг, большинство азиатских стран сегодня имеют значительные валютные резервы». Сечин также сказал, что ожидает продолжения спроса на нефть в Китае в долгосрочной перспективе.

Однако на сегодняшний момент на нефтяных рынках по-прежнему большой переизбыток. По оценкам Morgan Stanley, цены останутся низкими примерно до IV квартала 2016 года, пока не восстановится глобальный спад в производстве. В отсутствие фундаментальных факторов ключевыми факторами движения цены станут валютный обмен, фоновые потоки, новостные заголовки и вербальные интервенции (к примеру, очередное громкое интервью кого-нибудь из саудовского королевского семейства).

Недавние слухи о возможности совместного сокращения добычи России и ОПЕК были развеяны по ветру тем же Сечиным. Глава Роснефти сказал, что, в отличие от Ближнего Востока, Россия не может так легко сократить свою добычу, ведь ее нефтяные компании имеют развитое зарубежное партнерство и ответственны перед акционерами.

В свою очередь, производство в ОПЕК сегодня близко к рекордным уровням. Сланцевые бурильщики США пока еще держатся, но длительный период снижения цен, по расчетам ОПЕК и многих других организаций, скоро приведет к остановке сланцевого бума. Задушить неожиданно окрепшего конкурента, по мнению большинства экспертов, — основная цель ОПЕК в нынешней нефтяной войне.