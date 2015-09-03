6 ключевых моментов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги

Сегодня Европейский центральный банк вновь будет в центре внимания. Особенно интересно будет услышать заявления регулятора после насыщенного лета, когда Китай устроил панику на рынках, цены на сырьевые товары обвалились, а спекуляции по поводу подъема ставок ФРС породили тучу мнений о перспективах экономики еврозоны.

После крайнего заседания центробанка с 16 июля европейские акции кинулись в рыночный разгром, а некоторые показатели вновь указывают на слабость восстановления экономики региона. Инфляционные ожидания ухудшились и евро укрепился, что вызвало новые спекуляции о том, что центральный банк может попробовать свои силы в новом смягчении в 2015 году. Поэтому самый главный вопрос по встрече политиков будет в том, как президент ЕЦБ Марио Драги оценит «американские горки» этого лета. Усилит QE? Голубиные речи? Или, может быть, вообще ничего об этом не скажет? Есть несколько ключевых моментов, на которые нужно обратить внимание на сегодняшнем заседании ЕЦБ и на последующей за ним пресс-конференции Марио Драги.

1. Комментарии о Китае. Сомнения по поводу замедления роста в Китае вызвали опасения, что это может сильно навредить экономическому росту в еврозоне. Ожидается, что этому будет уделено особенное внимание на пресс-конференции после заседания - Драги, вероятно, поговорит о побочных последствиях и о слабости второй по величине экономики в мире. Тем не менее, член Совета управляющих Эвальд Новотны уже сказал, что замедление роста Китая создает риски для мировой экономики в целом, но влияние на еврозону должно быть относительно небольшим. Отчасти об этом говорят данные, поступающие из Германии — единственной страны еврозоны со значительным воздействием со стороны Китая, где индекс деловых настроений улучшается, а PMI держатся высоко.

Кроме того, как указывает Bank of America Merrill Lynch, ЕЦБ не может исключать массовый пакет стимулирующих мер в Пекине, которые могли бы переломить ситуацию в китайской экономике. Это означает, что центральный банк вряд ли сделает что-нибудь решительное в ответ на замедление Китая на заседании в сентябре.

2. Прогнозы по экономическому росту. Помимо политических решений должны быть объявлены новые прогнозы регулятора по экономическому росту и инфляции — их обычно объявляет Драги во время пресс-конференции. После недавнего падения цен на сырьевые товары - особенно на нефть, которые обвалились до шестилетних минимумов - кажется неизбежным, что центральный банк понизит прогноз по инфляции. RBC Capital Markets ожидает, что ЕЦБ понизит свой прогноз на 2016 год по инфляции до 1,2% с 1,5%. А может быть, сотрудники центробанка оценивали ситуацию еще в середине августа, поэтому могли пропустили последнюю рыночную суматоху и скачок цен на сырье.

3. Сильный евро. Недавние волнения в Китае и развивающихся странах также потрясли валюты, а евро в паре EUR/USD показал себя одним из победителей. За исключением иены, единая валюта была сильнее других в августе, добавив давление на экспорт еврозоны. Хотя Драги обычно и уклоняется от комментариев про курсы валют, эта ситуация с евро, вероятно, будет затронута на пресс-конференции. Избегание дальнейшего укрепления евро, кажется, будет главным приоритетом в краткосрочной перспективе, по версии Bank of America.

4. Намеки по QE. Чем слабее прогноз по инфляции и крепче курс евро, тем больше появляется спекуляций, что ЕЦБ каким-то образом обеспечит больше стимулов для роста еврозоны. Последние комментарии вице-президента Витора Констанцио и главного экономиста ЕЦБ Питера Праета также свидетельствуют о том, что центральный банк готов рассмотреть дальнейшие действия по QE, если это необходимо. Это может быть, например, увеличение объемов количественного смягчения или расширение текущей программы QE после сентября 2016 года, когда она должна уже завершиться. Тем не менее, большинство экономистов не ожидают, что будет объявлено о новых мерах на сегодняшнем заседании.

5. Решение по процентной ставке. Хотя это совещание и касается прямо процентной ставки, фактическое решение по ставке гораздо менее важно, чем последующая пресс-конференция. ЕЦБ, скорее всего, вновь сохранит ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,05% и ставку по депозитам на уровне -0,20%, где обе были с сентября 2014 года.

6. Греция. Конечно, вопрос по Греции уже не будет среди главных, да и Греция уже не тревожит рынки, как раньше. В новостях уже не говорят ни про Ципраса, ни про Варуфакиса, но в стране скоро будут выборы и, скорее всего, они будут проходить под жестким контролем европейских политиков. А если так и будет, то место у руля страны должен занять «послушный человек», поэтому в этом вопросе у Марио Драги тоже уже должны быть какие-то наметки.