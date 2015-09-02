Теория предельного обмена. The theory of limiting exchange.

Я совершил первую сделку на эмуляторе биржи в 19 лет. Сейчас мне почти 32. Все это время я пытался совместить свою реальность с окружающим миром путем дискуссий, экспериментов и наблюдения причинно-следственных связей. Все это время я пытался определить ценность и происхождение вещей,строя одни теории и разрушая их другими,до тех пор,пока не смог точно сформулировать проблему поиска перед собой: предел развития бинарной системы. Для этого требовался источник информации, абстрактно передающий состояние сложного природного процесса с мириадами причинных факторов. Биржевая лента-лучший индикатор состояния системы людей,который есть у людей. Пульс мира,который умрет только вместе со своим организмом.



Это первая публикация результатов двухлетнего труда по предмету исследования пределов взаимного обмена в замкнутой бинарной системе. Иначе, решения задач о пределах возможностей исходного количества материала для текущего или исторического состояния. Я не смогу дать формулы уравнений и принцип из соображений безопасности авторского права,но подробно опишу общие свойства системы,с ежедневной,по-возможности публикацией поведения графиков внутри нее.



Система представляет собой классическую канальную структуру. Расчет производится только в аналоговом (y;t) поле значений. Канал подвержен делению на миллиарды неравных скоростей (порций,уровней). Практическим прикладным смыслом обладают только порции первой итерации деления. Всего их восемь. Все скорости параллельны.

Для построения канала необходимы всего 2 координаты. Канал может быть построен в любое время на любой разности экстремумов. Канал не перерисовывается,данные просто переходят в другой,противоположный канал.



Метод не имеет ничего общего с разметкой по Фибоначчи,волнами Эллиотта,каналами Келтнера,каналами Дончиана,разметкой Демарка,линейно-регрессионными моделями,уровнями Мюррея,Уильяма Ганна и квантовой теорией эволюции А. Дуки. Торговля по теории предельного обмена может осуществляться на любом времени,включая миллисекунды при арбитраже или HFT. Из практических соображений я буду публиковать дневные каналы к интервалу H4 или H1 по возможности ежедневно.

