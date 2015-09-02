Неофициальные отчеты по рынку труда США поддержали рост доллара

Сегодня, 2 сентября, продолжился марафон макроэкономической статистики, который обычно длится всю первую рабочую неделю месяца. В качестве самых важных отчетов сегодня ожидались данные из США по рынку труда США - по версии ADP. Отчет этой частной организации обычно достаточно высоко коррелирует с официальными данными от Бюро трудовой статистики, которые выйдут в пятницу. На этот раз внимание рынков к этим отчетам будет сильнее, чем обычно, потому что данные о рынке труда за август будут последними перед заседанием ФРС США в середине сентября.

Экономисты прогнозировали, что если число новых рабочих мест окажется выше 200 тыс., то вырастут шансы на подъем ставки ФРС уже на следующем заседании. Что касается сегодняшних отчетов, то, согласно отчету ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе США за август выросло меньше, чем ожидалось. Так, показатель (с учетом сезонных колебаний) составил 190 тыс., тогда как аналитики прогнозировали рост на 201 тыс. В предыдущем месяце показатель был на уровне 177 тыс. - данные были пересмотрены сегодня с 185 тыс.

Кроме того, стало известно, что стоимость рабочей силы в США во втором квартале 2015 года упала на 1,4% (ожидали падения на 1%), однако производительность труда при этом выросла на 3,3%. Почасовая оплата труда американцев во втором квартале выросла на 2,5%.

На фоне выхода этих отчетов доллар продемонстрировал небольшое укрепление: к 17:02 пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1240 (-0,67%).