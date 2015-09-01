Уровень безработицы в зоне евро упал до 10,9%

Сегодняшний отчет статистического управления Европейского союза показал, что безработица в 19 странах еврозоны в июле упала до 10,9% - это минимум с февраля 2012 года. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы должен был сохраниться на июньском уровне в 11,1%. Однако, рынки труда в Европе все еще считаются проблемными, хотя реформы последних лет и приносят плоды и помогают восстановлению экономики.

Самое большое сокращение числа безработных было в Италии и Испании, но в этих странах уровень безработицы пока остается одним из самых высоких в регионе. Число людей без работы в еврозоне снизилось в июле на 213 тыс. - до 17,532 млн человек. В Италии показатель упал на 143 тыс. В целом безработица в 28 странах Европейского союза в июле упала с 9,6% до 9,5% - до минимума с 2011 года.

Известно, что самый низкий показатель безработицы среди стран ЕС - в Германии (4,7%), Чехии и на Мальте (5,1%). Самые высокие значения — в Греции (25%) и Испании (22,2%).

По прогнозу Европейской комиссии, безработица в еврозоне в 2015 году будет на уровне 11%, в 2016 году - на уровне 10,5%.