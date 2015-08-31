Цена на нефть снижается: инвесторы фиксируют прибыль

На азиатских торгах в понедельник нефть подешевела: трейдеры фиксировали прибыль, полученную на прошлой неделе. Напомним, нефть показала самый крупный двухдневный рост за последние шесть лет. WTI подскакивала в пятницу до $45,22, Brent – до $50,07.

Сейчас, к 9.19 мск, Brent с поставкой в октябре стоит $49,48. WTI подешевела до $44,75.

Эксперты комментируют, что, скорее всего, трейдеры фиксируют прибыль и корректируют свои позиции.

На конференции в Джексон-Хоул, прошедшей в конце недели, руководство ФРС подавало смешанные сигналы относительно подъема ставки. Рынки испытывают неопределенность по этому поводу. По словам некоторых аналитиков,тенденция к понижению по-прежнему превалирует на нефтяном рынке, а если американский регулятор все же решится поднять процентную ставку, это уведет нефть еще ниже.

Аналитики Phillip Futures пишут, что цены могут проверить техническую поддержку на уровне $48, 50 для Brent, и $44 — за американскую нефть.