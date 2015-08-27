Отчеты по рынку труда в США вдохновили инвесторов и поддержали доллар

Сегодня были опубликованы данные по рынку труда в США. Министерство труда страны сообщает, что число новых заявок на пособие по безработице в США упало на 6 тыс. - до 271 тыс. на прошлой неделе, тогда как аналитики ожидали снижение показателя только до 274 тыс.

В последнем докладе о первичных заявках на рынке труда по-прежнему проглядывается улучшение, и это лишний раз дает повод поверить, что ФРС будет готова поднять ставки уже на сентябрьском заседании. Число заявок на пособия по безработице держится ниже ключевого уровня в 300 тыс. уже больше 25 недель и это самая долгая позитивная динамика за последние 15 лет. В среднем за прошедший месяц число заявок составляло около 272,5 тыс., сообщает министерство. Показатель предыдущей недели не был пересмотрен. Пособия по безработице продолжают получать 2,269 млн человек, этот показатель увеличился на 13 тыс.

После выхода сегодняшних отчетов доллар резко укрепился и к 16:04 мск пара EUR/USD торговалась уже на уровне 1,1239 (-0,67%), хотя утром доходила до отметок 1,1364.

Спрос на квалифицированную рабочую силу в США продолжает расти на фоне восстановления экономики. Однако, экономисты говорят, что необходимо более быстрое увеличение зарплат, чтобы стимулировать рост потребительских расходов, потому что они составляют почти 70% ВВП страны.