Фьючерсы на нефть по-прежнему рядом с многолетними минимумами

Вчерашнее решение китайского центробанка поддержало экономику Поднебесной, слегка уменьшив сомнения инвесторов относительно спроса на нефть в Азии. Поэтому сегодня нефть снова выросла, но прогресс медленный и едва заметный. К 11.51 мск Brent с поставкой в октябре стоит $43,28 (+0,16%), WTI — $39,47 (+0,39%).

Смягчение денежно-кредитной политики в Китае немного успокоило рынки, но инвесторы остаются осторожными, поэтому рост цен на сырье сильно ограничен. Никто пока не может предсказать, достаточно ли будет действий руководства, чтобы стабилизировать экономику Китая и остановить обвал фондовых рынков.

Кроме прочего, остаются долгосрочные факторы давления на нефтяные котировки. Эксперты рынка отмечают, что снижение добычи на дорогостоящих сланцевых американских проектах заняло больше времени, чем предполагалось изначально. Поэтому в ближайшее время перенасыщение рынка будет существенным. Вчера министр нефти Ирана, Бижан Зангане, добавил дров в эту топку, заявив, что Тегеран будет наращивать добычу нефти и вернет утраченную долю экспорта, по какой цене она бы ни торговалась.

Сегодня выйдут данные Управления по энергетической информации, которые покажут размеры американских запасов.