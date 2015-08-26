Золото дешевеет, потому что восстанавливаются фондовые рынки

В среду рост котировок золота прекратился. Вчера Китай снова смягчил денежно-кредитную политику, и фондовые рынки получили некоторую поддержку после тотального разгрома начала недели. К 11.07 мск декабрьские фьючерсы на золото потеряли 0,11% и стоят 1 137,00 долларов.

Сегодня от шоков понемногу восстанавливаются азиатские рынки. Шанхайский индекс хоть и снизился, но масштабы падения уже не такие циклопические, как в понедельник и вторник: сегодня Shanghai Composite потерял «всего лишь» 1,30%. Всё это снова возвращает акцент внимания инвесторов к перспективе повышения процентной ставки ФРС. Это ключевой фактор, который сегодня подкрепляет медвежьи настроения по золоту.

Вчера вышла статистика по потребительскому доверию в США. В августе показатель достиг семимесячного максимума, плюс ко всему подскочили продажи новых домов. Это предполагает поддержку экономики и может стать той силой, которая позволит ФРС повысить ставку в течение этого года. Рост ставки сделает доллар дороже, что, в свою очередь, отвлечет внимание инвесторов от непроцентных активов, к которым относятся драгоценные металлы.