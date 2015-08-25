Нефть немного восстанавливается, но держится у шестилетних минимумов

Рынок нефти остановил падение во вторник, фьючерсы на черное золото стабилизировались и остаются у своих шестилетних минимумов. К 10.04 Brent с поставкой в октябре стоит 43,17 доллара, WTI — $ 38,80.

Цены находятся на своих минимумах за 6,5 лет. Слабость китайского фондового рынка вызвала опасения о том, что азиатский регион скатывается в экономический штопор, а это приведет к снижению спроса на нефть.

По мнению аналитиков, паника на рынках еще не закончилась. Экономика Китая замедляется, а ФРС США все еще может повысить ставку до конца года. Это создает дополнительные трудности для двух главных столпов роста мировой экономики — китайского спроса (в первую очередь, на сырье) и дешевых денег.

Цены на нефть в краткосрочной перспективе будут оставаться низкими: об этом говорит большинство экспертов рынка. Ослабление глобальной экономики вызывает снижение спроса, а перепроизводство углеводородов в мировом масштабе создает сильное перенасыщение рынка. Марки WTI и Brent, похоже, находятся на пути к уровням 2008 года (32,4 и 36,2 доллара за баррель).



