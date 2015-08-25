Доллар дорожает к евро и иене после вчерашнего падения

Во вторник, 25 августа, на валютном рынке началось восстановление курсов валют — к примеру, резкий рост курса иены участники рынка сочли чрезмерным. Сегодня иена падает, а доллар дорожает к евро и иене на 0,4-0,5% после падения соответственно на 2% и 3% по итогам вчерашней сессии. Кстати, курс доллара вчера падал до минимума с начала года.

Американская валюта ослабла вчера в связи с ожиданиями аналитиков, что из-за обвала мировых рынков ФРС отложит повышение процентных ставок. К примеру, аналитики Barclays уже пересмотрели свои прогнозы и считают, что Федрезерв поднимет ставки только в марте следующего года.

К 9:22 пара EUR/USD торговалась на уровне $1,1578 (-0,35%) по сравнению с $1,1619 на закрытии. В паре с иеной доллар вырос до 119,05 (+0,53%) против 118,41 иены на конец прошлой сессии.

Министр экономики Японии Акира Амари отметил, что рост курса иены в понедельник стал свидетельством силы национальной экономики, потому что инвесторы искали более безопасные активы. Однако, другой представитель министерства финансов назвал скачок курса "слишком резким".