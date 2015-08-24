WORLD OF TRADE

Управление национальной статистики Великобритании предоставило данные, согласно которым показатель розничных продаж за июль вырос на 0.1 % в месячном исчислении и на 4.2 % в годовом при ожиданиях увидеть 0.4 % и 4.4 % соответственно. Эти сообщения спровоцировали снижение фунта. Однако положительная информация об увеличении промышленных заказов в Британии затормозила его падение.

Конфедерация промышленников Великобритании представила отчет об августовском балансе промзаказов, который значительно превзошёл прогнозы: -1 при ожиданиях увидеть -10. На фоне этого покупатели смогли нейтрализовать натиск «медведей» и к концу торговой сессии восстановили потери. В результате, цена при закрытии была даже выше, чем днём ранее.

В завершении недели из Соединённого Королевства пришла информация, освещающая ситуацию в госфинансах: в июле объёмы заимствования государственного сектора предполагались с сокращением до 2-ух млрд. фунтов против 9.4 млрд. фунтов в предыдущем месяце. Потребность государственного сектора в денежной массе ожидалась с сокращением до 10.0 млрд. фунтов при июньском значении 13.9 млрд. фунтов. В случае подтверждения этих прогнозов, это даст возможность «кабелю» продолжить рост.

Валютный инструмент торгуется в коридоре и демонстрирует рост. Сопротивление в области 1.5760 на данный момент стало препятствием для роста пары. Поддержка в районе 1.5680 ограничивает падение цены. Гистограмма MACD находится в позитивной зоне и на уровне своего сигнала.

рекомендации: SELL 1.5646 TP 1.5636 SL 1.5693

ПРОГНОЗ ПО USD/JPY НА 24.08.2015