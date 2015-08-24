WORLD OF TRADE

ПРОГНОЗ ПО GBP/USD НА 24.08.2015
Управление национальной статистики Великобритании предоставило данные, согласно которым показатель розничных продаж за июль вырос на 0.1 % в месячном исчислении и на 4.2 % в годовом при ожиданиях увидеть 0.4 % и 4.4 % соответственно. Эти сообщения спровоцировали снижение фунта. Однако положительная информация об увеличении промышленных заказов в Британии затормозила его падение.
Конфедерация промышленников Великобритании представила отчет об августовском балансе промзаказов, который значительно превзошёл прогнозы: -1 при ожиданиях увидеть -10. На фоне этого покупатели смогли нейтрализовать натиск «медведей» и к концу торговой сессии восстановили потери. В результате, цена при закрытии была даже выше, чем днём ранее.
В завершении недели из Соединённого Королевства пришла информация, освещающая ситуацию в госфинансах: в июле объёмы заимствования государственного сектора предполагались с сокращением до 2-ух млрд. фунтов против 9.4 млрд. фунтов в предыдущем месяце. Потребность государственного сектора в денежной массе ожидалась с сокращением до 10.0 млрд. фунтов при июньском значении 13.9 млрд. фунтов. В случае подтверждения этих прогнозов, это даст возможность «кабелю» продолжить рост.
Валютный инструмент торгуется в коридоре и демонстрирует рост. Сопротивление в области 1.5760 на данный момент стало препятствием для роста пары. Поддержка в районе 1.5680 ограничивает падение цены. Гистограмма MACD находится в позитивной зоне и на уровне своего сигнала.
рекомендации: SELL 1.5646 TP 1.5636 SL 1.5693
ПРОГНОЗ ПО USD/JPY НА 24.08.2015
Смена настроений касательно перспектив ужесточения монетарной политики ФРС повлияла на ситуацию в паре USD/JPY. Инвесторы постарались уйти в иену, чем вызвали определенные события на фондовых площадках – здесь можно было наблюдать снижение показателей и сокращение прибыльности «трежерис» США. В связи с этим японская валюта выросла и достигла максимумов месяца.
Японская новостная лента в завершении прошлой недели представила информацию о показателе деловой активности в секторе производства – показатель достиг отметки 51.9 в августе при 51.2 в прошлом месяце и при ожиданиях увидеть рост до отметки 52.1. В пятницу японская иена по-прежнему укрепляла свои позиции против «бакса», поскольку фондовые рынки Азии закрылись на снижении. Вполне вероятно, что заинтересованность в иене как в убежище сохранится, и только технические факторы могут затормозить снижение пары доллар/иена на фоне смены настроений касательно будущего повышения процентной ставки Федеральным Резервом.
Сейчас доллар/иена ведет торговлю ниже уровня 122.50. Поддержка располагается на 121.00, в случае её преодоления, откроется путь к уровням120.40 и 119.80. Сопротивление находится на уровне 122.50, а потом в районе уровня 123.30. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и ниже уровня своего сигнала.
рекомендации: SELL 120.99 TP 120.89 SL 121.4