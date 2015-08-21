WORLD OF TRADE

ПРОГНОЗ ПО EUR/USD НА 21.08.2015

Европейская валюта показала стабильный нисходящий тренд ранее. Среди главных причин, пошатнувших общий уровень доверия со стороны инвесторов к данной валюте можно выделить не самые приемлемые ожидания итогов голосования немецкого правительства. Парламент Германии накануне рассматривал возможность предоставления очередного перевода средств в качестве помощи для кризисной Греции. Вскоре стало известно, что правительство Германии одобрило шаги, которые были направлены на спасение экономики в Греции. Немаловажную роль в данном случае сыграл непосредственно министр финансов Германии Шойбле. Начиная со второй половины дня, евро валюта стремительно укрепилась по отношению к доллару, в частности, за счет новых протоколов заседания FOMC. Экономисты ФРС понизили среднесрочный прогноз в отношении ВВП Америки в связи с новым снижением стоимости «черного золота». Данная информация обеспечила рост котировок пары к сопротивлению 1.1120, протестировав, быки смогли пробить его и устремились вверх. Сопротивление выше в области 1.1250 удерживает рост пары. Гистограмма MACD находится в позитивной зоне и выше уровня своего сигнала. Помимо этого США представили новые первичные статистические данные по уровню безработицы в стране, которые продемонстрировали рост заявок на пособие на 4 000, составив 277 000, хотя ожидали сокращение до 272 000. Рекомендации: BUY 1.13 TP 1.135 SL 1.1265 ПРОГНОЗ ПО GBP/USD НА 21.08.2015

Стремительный рост котировок фунта сменился коррекцией. Стоит отметить, что торги характеризовались фактом бокового смещения в области 1.5550-1.5680. Гистограмма MACD находится в позитивной зоне и ниже уровня своего сигнала. Ближе к завершению европейской торговой сессии фунт смог укрепить позиции, отыграв более 50 п.п. с момента прошлого падения. В общем, фунт располагается под постоянным вниманием со стороны инвесторов – Банк Англии продолжает поддерживать интригу вокруг предстоящего пересмотра процентной ставки. Сообщения официальных лиц и прогнозы аналитиков, а также опросы ключевых игроков рынка на данном этапе времени сходятся в одном: процентная ставка в Великобритании будет пересмотрена правительством Банка Англии уже в ближайшей перспективе. Свидетельством роста динамики спроса на «островах» стала информация, показавшая рост розничных продаж за июль на +0.4 процента в месячном исчислении, +4.3 процента в годовом исчислении. Этот фактор является позитивным для фунта стерлингов. Между тем, Америка представила пакет новостей, в котором наибольший интерес прикован к первичным заявкам по безработице за прошедшую неделю. Ранее данная статистика прогнозировалась с небольшим сокращением на 2 тысячи штук до 272 тысяч с 274 тысяч, соответственно. Неожиданным стал результат: число заявок выросло на 4 000, составив 277 000. Рекомендации: SELL 1.5675 TP 1.5607 SL 1.572 ПРОГНОЗ ПО USD/JPY НА 21.08.2015