WORLD OF TRADE

ПРОГНОЗ ПО EUR/USD НА 21.08.2015
Европейская валюта показала стабильный нисходящий тренд ранее. Среди главных причин, пошатнувших общий уровень доверия со стороны инвесторов к данной валюте можно выделить не самые приемлемые ожидания итогов голосования немецкого правительства. Парламент Германии накануне рассматривал возможность предоставления очередного перевода средств в качестве помощи для кризисной Греции. Вскоре стало известно, что правительство Германии одобрило шаги, которые были направлены на спасение экономики в Греции. Немаловажную роль в данном случае сыграл непосредственно министр финансов Германии Шойбле.
Начиная со второй половины дня, евро валюта стремительно укрепилась по отношению к доллару, в частности, за счет новых протоколов заседания FOMC. Экономисты ФРС понизили среднесрочный прогноз в отношении ВВП Америки в связи с новым снижением стоимости «черного золота». Данная информация обеспечила рост котировок пары к сопротивлению 1.1120, протестировав, быки смогли пробить его и устремились вверх. Сопротивление выше в области 1.1250 удерживает рост пары. Гистограмма MACD находится в позитивной зоне и выше уровня своего сигнала. Помимо этого США представили новые первичные статистические данные по уровню безработицы в стране, которые продемонстрировали рост заявок на пособие на 4 000, составив 277 000, хотя ожидали сокращение до 272 000.
Рекомендации: BUY 1.13 TP 1.135 SL 1.1265
ПРОГНОЗ ПО GBP/USD НА 21.08.2015
Стремительный рост котировок фунта сменился коррекцией. Стоит отметить, что торги характеризовались фактом бокового смещения в области 1.5550-1.5680. Гистограмма MACD находится в позитивной зоне и ниже уровня своего сигнала.
Ближе к завершению европейской торговой сессии фунт смог укрепить позиции, отыграв более 50 п.п. с момента прошлого падения. В общем, фунт располагается под постоянным вниманием со стороны инвесторов – Банк Англии продолжает поддерживать интригу вокруг предстоящего пересмотра процентной ставки. Сообщения официальных лиц и прогнозы аналитиков, а также опросы ключевых игроков рынка на данном этапе времени сходятся в одном: процентная ставка в Великобритании будет пересмотрена правительством Банка Англии уже в ближайшей перспективе.
Свидетельством роста динамики спроса на «островах» стала информация, показавшая рост розничных продаж за июль на +0.4 процента в месячном исчислении, +4.3 процента в годовом исчислении. Этот фактор является позитивным для фунта стерлингов.
Между тем, Америка представила пакет новостей, в котором наибольший интерес прикован к первичным заявкам по безработице за прошедшую неделю. Ранее данная статистика прогнозировалась с небольшим сокращением на 2 тысячи штук до 272 тысяч с 274 тысяч, соответственно. Неожиданным стал результат: число заявок выросло на 4 000, составив 277 000.
Рекомендации: SELL 1.5675 TP 1.5607 SL 1.572
ПРОГНОЗ ПО USD/JPY НА 21.08.2015
Американская валюта укрепилась против иены, так как укрепились опасения касаемо спада экономической составляющей Китая, вышедшими статистическими данными Японии. Стоит отметить, что именно на китайскую экономику на данном этапе времени приходит пятая часть экспорта/импорта в направлении Японии. Благодаря росту поставок в направлении США, Японии удалось компенсировать снижение данного показателя.
После выхода свежих протоколов ФРС было отмечено изменение мнения в отношении перспектив ужесточения политики на территории США посредством продаж доллара. Вполне ясно, что инвесторы не определили в документе конкретных сигналов, в частности, о предстоящем повышении процентных ставок уже в следующем месяце. Япония обнародовала свежие данные по общему объему иностранных инвестиций в свою экономику, а также был опубликован объем капитала, который был инвестирован за рубеж. В общей сложности, давление на японскую валюту оказывает снижение позиций на японском фондовом рынке, а также полярность политик ФРС и Банка Японии.
Доллар по отношению к йене снизился вследствие публикации новых протоколов FOMC. На данном этапе времени ближайший уровень поддержки располагается на123.30, тогда как ближайший уровень сопротивления находится на уровне 124.40, а также следом на 125.30. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне и ниже уровня своего сигнала.
Рекомендации: SELL 122.72 TP 122.13 SL 123.1