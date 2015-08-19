Цена на нефть немного подросла, но остается ниже $49 за баррель

В среду цена на нефть остается низкой. От своих многомесячных минимумов она отошла, но все же общая тенденция по ней остается медвежьей. К 10.36 мск фьючерс на Brent стоит $48,80 за баррель, WTI c поставкой в октябре — $42,95. В США начинается осенний сезон понижения спроса на нефтепродукты (а значит, и на нефть), а ведущие экономические системы Азии продолжают демонстрировать признаки замедления.

Вчера в течение американской сессии цены на нефть ненадолго увеличивались после выхода оптимистичных экономических данных в США. Однако общий понижательный тренд остается в силе. Аналитики говорят, что любое восстановление цен будет недолгим, поскольку начинается осень — период, когда нефтеперерабатывающие заводы проходят техобслуживание, а автомобильный сезон в США заканчивается.

Некоторые эксперты уверены в том, что в ближайшие 15 месяцев нефть дойдет до $30 за баррель на фоне замедления в Китае и перспектив роста поставок из Ирана. Волатильность велика, цены будут оставаться низкими и нестабильными еще продолжительное время.

В среду Министерство торговли Китая выпустило заявление о том, что нельзя исключить падения экспорта в ближайшие месяцы, в то время, как в июле он снизился на 8,3%, а импорт уменьшился на 8,1% в годовом выражении. Эти цифры явно показывают, что внешняя торговля в стране переживает серьезные проблемы и период неопределенности. Всё это создает серьезные опасения по поводу спроса на нефть в Азии.