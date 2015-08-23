История появления самой популярной валютной пары - EUR/USD

Новый этап в европейской интеграции — это появление единой европейской валюты (евро), а затем и валютной пары евро/доллар для осуществления валютных торгов. Евро появился благодаря созданию Европейского союза в 1992 году. Однако, введение новой европейской валюты проходило постепенно: сначала евро появился в безналичном обороте, и уже потом выпустили первые наличные купюры.



И вот, 1 января 1999 года в полночь по европейскому времени страны Экономического и валютного союза Европы вводят в оборот единую валюту - евро (EUR). Одновременно с этим центробанки стран-участниц союза фиксируют курсы национальных валют по отношению к евро. Первое время параллельно и равноправно могли функционировать евро и нацвалюта страны. Кстати, первые торги в евро запустили уже 4 января 1999 года.

Через три года, в 2002 году примерно в течение полугода каждая страна вводила в обращение банкноты и монеты в евро, которые заместили прежние банкноты и монеты в национальных денежных единицах. Конечно, даже спустя шесть месяцев в странах все еще ходили старые национальные банкноты и монеты, но с 1 июня 2002 года именно евро стал единственным законным платежным средством в странах Еврозоны.

В момент введения новой единой валюты евро ее курс к доллару был установлен из расчета 1 EUR = 1,1736 USD. Это уже потом стало понятно, что курс доллара был «ошибочно» занижен или курс евро необоснованно высок. Поэтому очень быстро доллар начал дорожать, а евро, соответственно, обесценивался. Различные геополитические события только ускоряли процесс обесценивания евро. И даже снижение ставок ЕЦБ, которое, по идее, должно было стимулировать экономический рост, не смогло изменить ситуацию — евро продолжал падать. Уже в конце ноября 1999 года евро достиг паритета в паре с долларом. Экономический рост в странах еврозоны замедлялся, и евро на этом фоне продолжал падать все ниже и ниже. И весь следующий год пара EUR/USD постоянно снижалась, и крупнейшие центробанки мира были вынуждены перейти к активным действиям на валютном рынке. В конце сентября 2000 года ЕЦБ, Казначейство США, Банк Японии, Банк Англии и ряд европейских банков провели совместную интервенцию для поддержки единой европейской валюты. Экономисты думали, что дальнейшее обесценивание евро могло навредить мировой экономике. Однако, действия банков не помогли - уже к октябрю 2000 года евро достиг исторического минимума — отметки 0,8230 в паре с долларом.

В 2000 году, когда стало понятно, что Америка не избежит новой рецессии, Федеральная резервная система принимает решение о смягчении монетарной политики. В течение 2001 года регулятор снизил процентную ставку в три раза и в конце года она была ниже 2%. А так как уровень американской ставки оказался ниже ставок ЕЦБ, доллар стал терять свои позиции против евро. Кроме того, 11 сентября 2001 года США и ее экономика испытали огромный шок из-за теракта. Евро несколько раз пытался восстановиться, но до конца года ему удалось подняться только до отметки $0,96.

В январе 2002 года евро вводят в наличное обращение. Экономисты говорят, что с этого момента заметили постепенный рост европейской валюты. Потенциальные инвесторы были воодушевлены силой евро, когда в марте 2002 года глава ФРС Алан Гринспен заявил, что восстановление американской экономики вызывает сомнения — и евро после этого момента никогда не опускался ниже $0,87.

В июле того же года EUR/USD снова доходит до паритета с долларом. Аналитики начинают говорить о крахе доллара, многие утверждают, что он больше не самая стабильная и крепкая валюта в мире и даже прогнозируют дальнейшее падение американской валюты. Но Европейская комиссия заметила обозначившиеся проблемы с бюджетным дефицитом в крупнейших экономиках Еврозоны и доллар вновь набрал силу. С 6 декабря 2002 года до нынешних дней евро всегда был дороже доллара. Американская валюта упала вслед за падением экономики, которая разочаровала экономистов, показав недостаточный рост, которого от нее все ждали.

Военные действия США в Ираке напугали рынки и к маю 2003 года курс евро к доллару уже вырос на 13% - до уровня 1,1736, с которого началась торговля валютной парой EUR/USD. И вот наконец в пятницу, 23 мая, в конце азиатских торгов и начале европейских курс евро пробился выше уровня "рождения" и у очень многих игроков сработали стопы на продажу американской валюты. ЕЦБ говорил, что ничего страшного в укреплении евро нет, даже несмотря на падающие прибыли европейских экспортеров и нулевой рост ВВП Еврозоны в I квартале 2003 года. Регулятор тогда заявил, что «укрепление евро отражает фундаментальные экономические условия».

Однако вскоре оптимизм валютных спекулянтов пошел на убыль. Экономика Еврозоны на глазах сдувалась из-за подорожавшей валюты, финансовые рынки Европы ждали существенного понижения процентной ставки ЕЦБ. И только после того, как ЕЦБ 5 июня 2003 года принял решение снизить ключевую процентную ставку на 50 пунктов до уровня 2%, за три месяца курс евро вернулся на уровни начала года в паре с долларом.

Рост продолжался до февраля 2004 года, но это объяснялось больше серьезным ослаблением доллара — потому что экономисты видели, как курс евро снижался против британского фунта стерлингов. Огромные структурные проблемы в американской экономике привели к обвалу доллара и 18 февраля 2004 года евро достиг максимальной отметки $1,2930 за всю свою историю.

Рынок уже ждал, что евро дойдет до отметки 1,30 и даже прогнозировал стратегические цели в $1,40-$1,45, но этим ожиданиям не суждено было сбыться. ЕЦБ активно заявлял, что готов проводить интервенции, если курс евро достигнет отметки $1,30, на рынках начались спекуляции и на других вербальных интервенциях, что позволило откатить курс до зоны коррекции. И тут как раз подоспели позитивные данные о восстановлении американской экономики. ВВП США начал расти, сократился дефицит торгового баланса, отметили восстановление американского фондового рынка и увидели первые сигналы о восстановлении рынка труда — все это поддержало доллар.

То, что происходит сегодня с парой EUR/USD, - несомненно, тоже очень любопытно. Экономическая ситуация в Еврозоне сейчас не в самом лучшем состоянии, но одновременно и страхи о замедлении экономического роста во всем мире могут негативно отразиться на любой из мировых валют. А через годы это все тоже станет историей.