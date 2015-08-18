Обзор по золоту: как девальвация юаня заставила инвесторов задуматься

Беспокойство мировых рынков стимулировало на прошлой неделе покупку золота. Смысл покупки драгоценного металла в качестве альтернативной валюты снова возник после того, как китайская валюта подверглась девальвации. Инвесторы панически искали убежища в золоте, вытолкнув фьючерсы на трехнедельный максимум. Физический спрос тоже увеличился — с тех пор, как драгоценный металл подешевел в конце июля до пятилетнего минимума.

Кевин Чен, соучредитель и главный директор по инвестициям в американском хедж-фонде Three Mountain Capital, комментирует: «Мы считаем, что после недавнего значительного падения цен на золото, вероятно, оно снова получило некоторый толчок в сторону повышения. Потребность в убежище — вероятно, главная причина роста спроса на золото сейчас, в период неопределенности на рынках».

Напомним, на прошлой неделе Китай неожиданно девальвировал юань на 2%, а вслед за этим, как костяшки домино, посыпались и другие азиатские валюты: малайзийский ринггит, корейская вона, тайский бат и т. д. Неделя прошла на рынках волатильно и нервно, прежде чем юань стабилизировался. В прошлый вторник спотовое золото прибавило сразу 1,4%, чем выгодно отличается от алюминия и меди, которые упали соответственно на 3,4% и 5%, и до сих пор торгуются вблизи шестилетних минимумов.

Золото, по словам господина Чена, можно считать бенефициаром падения на других крупных рынках. Благодаря легкой ликвидности, золото часто рассматривается и в качестве альтернативы наличным деньгам. Для многих не-долларовых инвесторов в Азии, Европе и Латинской Америке сейчас просто нет другого выбора: акции находятся в нисходящем тренде, а многие валюты — в свободном падении.

Рост цены на золото на прошлой неделе был первым за восемь недель, согласно докладу Saxo Bank. Согласно материалам доклада, тактические трейдеры (например, хедж-фонды) сократили свои медвежьи ставки на золото на 73%.

Два главных мировых покупателя золота — Индия и Китай — могут помочь поддержать цены на золото этой осенью, если там восстановится физический спрос. До сих пор в Индии складывалась неблагоприятная ситуация, но сейчас идет сезон сбора урожая, а осенью пройдут несколько крупных национальных праздников. Эти два фактора обычно увеличивают физический спрос на золото. Китайские покупатели тоже, согласно предположениям экспертов, испытывают сильный соблазн вернуться к покупке золота после резкого падения цен на него.

Тем не менее, бычьи ставки по золоту можно было охарактеризовать лишь как краткосрочные. Долгосрочные институциональные и частные инвесторы по-прежнему относятся к драгоценному металлу настороженно. Ведь перед металлом стоит большая преграда в виде перспективы повышения процентных ставок в США в этом году. Это поддержит доллар, а значит, надавит на золото.

Позже на этой неделе выйдут в свет «минутки» последнего заседания ФРС, из которых инвесторы попробуют сделать выводы о сроках увеличения процентной ставки. Таким образом, на фоне успокаивающегося юаня, это будет главный драйвер движения котировок золота в ближайшее время.