Премаркет Роснефть 18.08.2015
Прогнозы

Премаркет Роснефть 18.08.2015

18 августа 2015, 08:37
Evgeniy Grebenuik
Evgeniy Grebenuik
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Выше уровня 243.97 восходящий тренд продолжится, при его пробое возможно снижение к уровню 238.95 и 233.51;
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