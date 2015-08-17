Нефть удерживается вблизи шестилетних минимумов

Сегодня, после разочаровывающих отчетов о ВВП Японии во II квартале, мировые цены на нефть снова падали. Во время азиатской сессии Brent доходила до $48,42 за баррель, но к 13.19 мск цена на фьючерсы поднялась к уровню $49,27. WTI стоит $42,76 за баррель с поставкой в октябре. Дополнительный краткосрочный фактор негативного влияния — новый рост работающих буровых установок на американских сланцах, уже четвертую неделю подряд.

Экономика Японии, третьего в мире потребителя нефти, сократилась во втором квартале, добавив рынкам опасений о замедлении спроса на нефть. Эксперты говорят, что избыток предложения растет, а значит, на энергетическом рынке сильны медвежьи настроения.

К краткосрочным статистическим факторам добавляется еще и ОПЕК, где производство по-прежнему находится на рекордных уровнях. Ожидается и рост экспорта из Ирана после того, как с Тегерана снимут санкции в результате недавней ратификации ядерных соглашений.

«Контрольный выстрел», по мнению аналитиков Societe Generale — конец автомобильного летнего сезона. Краткосрочный спрос из-за этого попадает под дополнительное давление.

И, наконец, еще один негативный фактор — начало сезонного техобслуживания НПЗ, которые в сентябре и октябре значительно снижают мощности, а значит, закупают меньше сырья.



