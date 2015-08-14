Рост еврозоны замедляется, но экономика Греции растет?

Данные по ВВП еврозоны, которые вышли сегодня, показали, что экономика региона выросла всего на 0,3% во втором квартале, чуть-чуть не дотянув до прогнозов аналитиков (они ожидали рост на 0,4%). В годовом выражении рост ВВП составил 1,2% (прогноз — 1,3%), однако эти данные не помешали евро подняться на валютных торгах в пятницу — к 13:40 пара EUR/USD торговалась на отметке 1,1168 (+0,17%).

Греция выпустила данные в четверг, согласно которым рост экономики составил 0,8% во втором квартале, несмотря практически нулевой рост в период с января по март и падение в последнем квартале 2014 года. Сейчас страна вся ушла в переговоры о третьем пакете финпомощи. Однако, данные Греции могут быть обманчивы, заявил экономист из Daiwa Capital Markets, акцентируя внимание на реальный ВВП (который корректируется в соответствии с инфляцией), - может, это просто маскировка под «необходимые» значения? "Эти данные о реальном ВВП преувеличивают позиции - в номинальном выражении ВВП в Греции во втором квартале сократился на 0,7% относительно предыдущего квартала», - говорят аналитики Daiwa Эмили Николь и Мантас Ванагас. Кроме того, данные за июль-сентябрь могут показать более плохие цифры. "С момента введения контроля за движением капитала в конце июня, мы думаем, экономика сильно пострадала в начале третьего квартала", - сказали эксперты.

Сегодня также были отдельные выпуски отчетов из Франции и Германии, но они также не оправдали ожиданий. Предварительные данные федерального статистического бюро Германии показали рост экономики на 0,4% во втором квартале, тогда как эксперты ждали роста на 0,5%. Однако, в годовом выражении показатель пока превосходит ожидания — 1,6% вместо прогнозируемых 1,5%.

Между тем, французские данные по ВВП за тот же период времени показали, что экономика страны замедлилась и зашла в тупик, и не понятно, куда делись ожидаемые 0,2% - по факту экономика не выросла ни на сколько. А показатель прошлого квартала был пересмотрен в сторону повышения — с 0,6% до 0,7%.

Интересно, что единственная страна, которая сократила рост во втором квартале, это Финляндия. Ее экономика сократилась на 0,4% в период между апрелем и июнем, продолжая спад, который в северных странах длится уже с 2012 года.

Сегодня также вышли данные по индексу потребительских цен в еврозоне за июль — он составил 0,2% в годовом выражении и -0,6% в месячном, что совпадает с прогнозами рыка. Базовый индекс потребительских цен в июле также отвечает ожиданиям аналитиков — 1%.

Повлиять на курс евро может еще заседание Еврогруппы, которое состоится в 16:00 мск, и индекс цен производителей в США, который выйдет чуть раньше.