Греческий парламент одобрил соглашение. Греки скандируют: "Ципрас, ты предал народ. Уходи!"

В пятницу утром парламент Греции ратифицировал соглашение с кредиторами о третьей кредитной программе в объеме 85 млрд евро. Большинством голосов депутаты одобрили законопроект. В него входит список примерно из 40 реформ, которые требуют кредиторы для выделения траншей кредитной программы. Кроме того, парламент ратифицирует в дальнейшем трехлетнее соглашение о кредитной поддержке между ЕСМ, правительством Греции, греческим Фондом финансовой стабильности и Банком Греции.

Согласованный пакет финпомощи, однако, требует еще одобрения государств еврозоны, и его нужно получить до 20 августа, когда Греция должна перечислить ЕЦБ 3,2 млрд евро в качестве выплат по долгу. Германия недавно заявила, что согласованный план помощи требует доработки, поэтому есть некоторые сомнения в том, что германский бундестаг одобрит проект до требуемого срока.

Сегодня на заседании Еврогруппы, возможно, обсудят выделение Греции очередного бридж-кредита, чтобы страна была в состоянии оплатить долг перед ЕЦБ, сказал министр финансов Финляндии Александр Стубб.

Сразу же после того, как парламент Греции объявил, что он ратифицировал соглашение с кредиторами, на улицы греческих городов хлынули толпы протестующих греков. Повсюду проходят стычки с полицией. Демонстранты в Афинах скандируют: "Ципрас, ты предал народ. Уходи!"



К 12:44 мск пара EUR/USD поднялась на 0,03% - до отметки 1,1153.

