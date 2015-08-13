Германия согласна обсудить облегчение долгового бремени Греции

Заместитель министра ФРГ Йенс Шпан заявил сегодня, что Германия готова обсуждать облегчение долговой нагрузки Греции, в том числе с помощью продления сроков кредитов или смягчения условий их обслуживания. Чиновник, однако, исключил возможность списания греческого долга, сообщает газета The Guardian.

"Так называемая "стрижка" долга не является законной, однако, говоря об облегчении долговой нагрузки, мы можем обсуждать увеличение сроков обращения долгов, предоставление отсрочки для выплаты процентов или выкупа бумаг, и мы готовы обсудить это, о чем мы всегда говорили", - сказал Шпан во время выступления на радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, в немецком правительстве нет разногласий по поводу выделения Греции нового пакета помощи. Правительство "работает сплоченно", чтобы утвердить соглашение по Греции, удовлетворяющее условиям, сказал он. Греции осталось согласовать с кредиторами ряд моментов, включая вопросы о приватизации и рекапитализации банков — это все должны решить уже на этой неделе.

Любопытно, что Германия вновь говорит о том, что ей важно, чтобы Международный валютный фонд остался вовлеченным в процесс оказания помощи Греции. Сегодня в греческом парламенте пройдет голосование по согласованным условиям помощи (в основном это бюджетные показатели, которые необходимы для получения третьего пакета помощи на 86 млрд евро). Соглашение позволит Греции остаться в еврозоне и предотвратит банкротство страны.

К 15:48 мск пара EUR/USD снижалась на 0,61% - до отметки 1,1090, хотя утром курс евро поднимался до 1,1148.