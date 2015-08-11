Китайские новости надавили на нефть

Цена на нефть демонстрирует акробатические прыжки: после вчерашнего подъема сегодня она совершает резкие колебания. К 10.43 мск Brent стоит $50,71 за баррель с поставкой в октябре, фьючерс на Brent — $44,56 за баррель. Обе марки на данный момент демонстрируют снижение относительно предыдущего закрытия: WTI — на 0,38%; Brent – на 0,61%.

Снижение котировок черного золота происходит отчасти из-за усиления доллара, вызванного, в свою очередь, неожиданной девальвацией юаня. Этот шаг китайских властей указывает на слабость фундаментальных показателей рынка: а значит, предпосылок к укреплению нефтяных котировок мало.

Напомним, в понедельник нефтяные фьючерсы подскочили почти на 4%, отойдя от январских минимумов, и даже спекулятивные трейдеры начали увеличивать свои чистые длинные позиции, но это продлилось недолго: сегодня цены снова остаются на 25% ниже своих майских пиков.

Эксперты рынка указывают, что девальвация юаня делает нефть для Китая более дорогой, и это может повлиять на спрос. Учитывая, что Китай — один из крупнейших мировых импортеров черного золота, рынок нефти болезненно реагирует на новости из Поднебесной.