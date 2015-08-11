Очередной раунд переговоров по Греции закончен, стороны достигли соглашения

Представитель Министерства финансов Греции сообщил сегодня, что переговоры, которые продолжались более 18 часов, завершены. По его словам, сторонам удалось договориться по проектам базовых сценариев о первичном профиците бюджета Греции на 2016-2017 гг и о первичных показателях бюджета на четыре года — 2015-2018 гг.

"Соглашение было достигнуто. В данный момент обсуждаются некоторые небольшие детали", — сказал представители министерства. В свою очередь, министр финансов Греции Эвклид Цакалотос заявил, что "два или три небольших вопроса" все еще обсуждаются, сообщают информагентства.

Участники переговоров согласовали механизм работы фонда благосостояния, который будет заниматься вопросами приватизации, и договорились об управлении просроченными кредитами в банковском секторе. В настоящее время Греция планирует подписать соглашение до 18 августа, чтобы 20 августа уже произвести из нового транша помощи платеж в ЕЦБ в размере 3,2 млрд евро. Если соглашение подписать не успеют, правительству придется обращаться за бридж-кредитом.

Евро сегодня утром падает — пара EUR/USD к 9:36 мск снизилась на 0,42% - до отметки 1,0972.