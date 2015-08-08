О перспективах рубля

Август – традиционный период ослабления рубля. На этой неделе курс доллара пробил уровни выше 63 рублей, тогда как евро поднимался выше 69 рублей. Давайте посмотрим, пришло ли время впадать в панику и готовиться к новому обвалу рубля или же нападение медведей на рубль – явление временное.

Нефть рублю голова

Нефть была и остается главным драйвером курса российской валюты: снижение рубля должно компенсировать спад нефти, чтобы доходы от экспорта сырья не снижались. Таким образом, прогноз курса рубля – это, в первую очередь, прогноз стоимости нефти. Черное золото пытается нащупать дно, и пока этот процесс не завершен, рынок остается медвежьим.

Отметка в $50 за бочку будет находиться над давлением. Прорыв ниже $50 может активировать спад к минимумам этого года в области $47–45 и даже к наименьшим значениям с 2008 года в районе $36 за баррель. Даже если психологически важная поддержка в $50 выстоит, рост котировок в ближайшие несколько месяцев будет ограничен, в первую очередь, из-за сохранения неблагоприятного воздействия со стороны иранского и китайского факторов. Уровни сопротивления расположены на $52.4 и $55.

Brent

Что предпринимает Банк России?



Конечно, хочется верить, что монетарные власти контролируют ситуацию. В то же время, такой контроль явно затруднен из-за того, что перед Банком России стоят противоречивые задачи – обеспечение стабильности рубля и оживление российской экономики.

На прошлой неделе Центробанк приостановил покупки иностранной валюты для наполнения валютных резервов РФ. Банк России покупал валюту с середины мая по конец июля, отойдя от принятой ранее политики свободно плавающего курса. Подобные интервенции наряду с падением цен на нефть вызвали снижение рубля более чем на 17%.

В то же время, слабый рубль усиливает и без того высокую инфляцию. Отказ от покупки долларов и евро позволил Банку России пойти в пятницу, 31 июля, на рисковый шаг – снизить ключевую ставку еще на 0,5 процентных пункта до уровня в 11%. Снижение ставки мотивировано необходимостью хоть какого-то стимулирования ослабшей национальной экономики, которая впервые за последние шесть лет впала в рецессию. В то же время, рынок не ждал от ЦБ такого шага, что отрицательно сказалось на его отношении к рублю.

Теперь регулятор, скорее всего, все же попытается протянуть рублю руку помощи. Есть основания предполагать, что это снижение ставки на некоторое время станет последним. Фраза о том, что Центральный банк «готов продолжать снижать ставки», пропала из его заявления, изменившись на формулировку «баланс рисков сместился в сторону значительного охлаждения экономики». Ослабление рубля будет препятствовать дальнейшему снижению ставок. Хотя летом цены на продовольственные товары растут медленнее, т.к. большая их часть производится на территории России, а в цены на промышленные товары уже с начала года заложен слабый рубль, дальнейшее падение рубля может очень быстро раскрутить инфляционные ожидания – нежелательный исход для Банка России. Самое простое, что регулятор может предпринять для смягчения инфляции, – ничего не делать, т.е. воздержаться от дальнейшего снижения ставок.

По мнению аналитиков Bloomberg, чтобы поддержать рубль, Банк России самое позднее в сентябре вновь запустит годовое валютное РЕПО, прекращенное 1 июня. Кроме того, если нефть опустится ниже $50 за баррель, должна последовать реакция в виде вербальных и, возможно, не только интервенций.

Что еще?

Помимо всего прочего, необходимо упомянуть слабость российской экономики, санкции, предстоящие платежи по внешнему долгу российских компаний во второй половине года в размере $35 млрд. В ноябре отечественным игрокам предстоят первые платежи по 12-месячным РЕПО, полученным в прошлом году. Не стоит забывать и о том, что американская Федеральная резервная система приближается к повышению ставки – еще один фактор, не добавляющий рублю позитива.

Вывод и уровни



Таким образом, риск смещен в сторону дальнейшего ослабления российской валюты, которое, в случае увеличения его интенсивности, будет пытаться по мере сил сдержать Банк России.

Доллар США восстановил 61.8% Фибо от спада с января по май (62.70) и закрылся в понедельник выше этого уровня. Сейчас перекупленный доллар немного корректируется вниз, однако есть риск подъема валюты к следующему уровню 78.6% Фибо (66.55). Резкий уход Brent ниже $50 вызовет рост доллара в сторону отметки в 70 рублей. Если же 7 августа данные по рынку труда США не порадуют быков по доллару и нефть начнет корректироваться вверх, американец просядет к поддержке на уровнях 60 и 58 рублей. Для евро сопротивление расположено на уровнях в 70 и 73 рубля, а поддержка – в области 64 рублей.