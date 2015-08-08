Новые покупки пары доллар/рубль оптимально совершать после коррекции

Рубль сегодня практически не изменяется относительно уровней закрытия четверга. Участники не спешат рисковать в преддверии публикации важных данных с американского рынка труда. Напомню, уровень безработицы, и число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за июль будут опубликованы в 15.30 по мск. От этих данных во многом зависят действия американского регулятора на ближайшем заседании. Поэтому сильное отклонение от ожиданий может вызывать повышенную волатильность на валютном рынке.

Нефтяные котировки тем временем приостановили негативную динамику последних дней и сейчас консолидируются вблизи 49,5 долларов за баррель по сортуBrent. Коррекция вверх от данных значений имеет неплохие шансы на успех, т.к. запасы в американских нефтехранилищах постепенно снижаются, мировая добыча при текущих ценах, вероятно, будет сокращаться, а спрос наоборот может расти ускоренными темпами.

Из позитивных моментов стоит отметить стимулирующую политику мировых ЦБ.

В свою очередь определенное давление на рубль продолжает оказывать сезон отпусков в России и большие выплаты по внешним заимствованиям компаниями РФ в сентябре.

Пара доллар/рубль сейчас консолидируется вблизи 64,5, и поводов для значительного ускорения роста пока нет. Поэтому с покупками американской валюты пока оптимально повременить и как минимум дождаться коррекции в район 62-62,5

Торговый план: Сейчас оптимально находится без открытых позиций. К новым покупкам доллара оптимально присматриваться лишь при возвращении в диапазон 62-62,5.