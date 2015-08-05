Американские отчеты оказались негативными, доллар падает

Официальные данные, опубликованные сегодня в США, свидетельствуют о том, что рост числа занятых вне сельского хозяйства в США в июле замедлился. Аналитическая компания Automatic Data Processing Inc. объявила, что с учетом сезонных колебаний этот рост составил 185 тыс. по сравнению с 237 тыс. в июне. Эксперты ожидали, что значение показателя за июль составит 215 тыс.

Кроме того, дефицит торгового баланса товаров и услуг в США составил в июне $43,84 млрд, тогда как ожидалось только $42,8 млрд. Предыдущее значение дефицита было пересмотрено с $41,9 млрд до $40,94 млрд.

На этих новостях доллар перестал расти к единой европейской валюте. К 16:34 мск пара EUR/USD торговалась на уровне $1,0899 (+0,17%).