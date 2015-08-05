Цены на нефть растут в среду утром — рынок ждет отчеты по запасам в США

Сегодня мировые цены на нефть показывают небольшой рост — инвесторы в ожидании свежей статистики по запасам "черного золота" в Соединенных Штатах. Так, к 9:03 мск фьючерсы на Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,36% — до $50,37 за баррель, а на WTI поднялись на 0,75% — до $46,09 за баррель.

Напомним, управление энергетической информации министерства энергетики США сегодня в 17:30 мск опубликует данные по запасам нефти в стране за прошлую неделю. По прогнозам аналитиков, показатель упал на 1,494 млн баррелей — до 458,2 млн баррелей. Министерство также огласит данные по объемам добычи в стране.

Неделей ранее показатель составлял 459,7 млн баррелей нефти, он был на минимальном уровне с марта 2015 года. Добыча нефти в США была на минимуме за два месяца - 9,41 млн баррелей нефти в сутки.