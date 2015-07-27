У Варуфакиса был «план Б»: если ЕЦБ закроет греческие банки, они взломают Минфин Греции

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис, как выяснили недавно СМИ, еще в декабре прошлого года начал готовить подробный план введения параллельной платежной системы на случай, если ЕЦБ закроет греческие банки. Согласно этому «плану Б», нужно было взломать сайт генсекретариата государственных доходов и получить доступ к индивидуальным номерам налогоплательщиков. Об этом сообщает газета «Катимерини».

Подробно о своем запасном плане Варуфакис сам рассказал во время видеоконференции с инвесторами и руководителями международных хедж-фондов 16 июля. Даже после предупреждения Варуфакиса о том, что конференция записывается, он продолжил рассказывать, хотя и заявил, что после будет все отрицать. Откровения экс-министра вызвали настоящий скандал.

Оказывается, «план Б» разрабатывался по поручению Алексиса Ципраса еще до его победы на выборах, как передает газета слова Варуфакиса. Цель того плана - сделать пребывание Греции в еврозоне жизнеспособным. «Проект был более или менее законченный. Возьмем первые минуты после закрытия банков. Банкоматы не работают, и должна быть система параллельных платежей, чтобы продолжала работать экономика некоторое время, и надо было бы дать населению ощущение, что государство контролирует ситуацию и что есть план, – рассказал Варуфакис. - У нас был план Б, но проблема также была в том, как перейти от пяти человек, которые планировали его, на тысячи, которые смогут его реализовать. Для этого я должен был получить еще одно разрешение, которое я и получил».

Он напомнил, что через сайт налоговой службы налогоплательщики могут перевести деньги со своих счетов, оплатить НДС, налог на прибыль и т.д. «Мы планировали создать секретные счета, связанные с каждым ИНН, никому не говоря, чтобы у нас была рабочая система при полной секретности. Нажатием кнопки мы могли бы выдать пинкод (от нового счета) каждому владельцу ИНН, то есть каждому налогоплательщику. Так была бы создана параллельная банковская система, которая дала бы нам немного воздуха в то время, как банки будут закрыты из-за агрессивной политики ЕЦБ», – рассказал экс-министр.

Этот план был довольно подробно продуман и имел бы большое значение, «потому что очень быстро мы могли бы его распространить с помощью приложений на смартфонах, и эта параллельная система могла бы использоваться, ориентируясь на евро, но в одночасье могла бы преобразоваться и в новую драхму», – отметил Варуфакис. Но реализацию плана усложнила одна маленькая вещица: генсекретарь по государственным доходам в министерстве полностью контролируется тройкой кредиторов, он фактически управлялся из Брюсселя. Вскоре после того как Варуфакис стал министром, выяснилось, что программное обеспечение в минфине тоже принадлежит тройке. И тогда Янису пришлось обратиться к своему другу детства, который работает преподавателем в Колумбийском университете в США.

На этом российские источники, как правило, заканчивают повествование, не рассказывая, что произошло после скандальных публикаций. А вот издание The Guardian недавно опубликовало заявление из офиса Яниса Варуфакиса, в котором настаивает на том, что бывший министр финансов был полностью уполномочен осуществлять ту работу. В заявлении также критикуются СМИ за их "надуманные" статьи, а также отрицаются претензии, что он когда-либо планировал «захватить» файл с номерами и счетами налогоплательщиков (которые на самом деле не просочились никуда из-за бюрократизма системы).

В заявлении также сказано, что во время переговоров правительства Греции с Еврогруппой министр Варуфакис курировал рабочую группу, в чьей компетенции была подготовка планов на случай непредвиденных обстоятельств в отношении усилий кредиторов, если те захотят подорвать правительство Греции или решат изгнать страну из еврозоны. Рабочая группа была созвана по воле премьер-министра и работы проводились под руководством профессора Джеймса К. Гэлбрейта. С тех пор, как Варуфакис объявил о существовании этой рабочей группы, средства массовой информации периодически выпускали надуманные статьи, которые только усложняли общественную дискуссию. «Рабочая группа Министерства финансов работала исключительно в рамках государственной политики и ее рекомендации были всегда направлены на служение общественным интересам, в рамках законов и с целью сохранения страны в еврозоне», - сказано в заявлении.

Что касается недавней статьи в газете "Катимерини", отказ журналиста связаться с Варуфакисом для получения комментариев и ошибочные ссылки репортера на источники (в частности — про "угон файла с данными всех налогоплательщиков") смутили многих и способствовали дезинформированию медиасреды. Однако, во время своей прощальной речи во время церемонии передачи поста в Министерстве финансов Янис Варуфакис четко заявил: "Генеральный секретариат информационных систем начал поиск способа, с помощью которого Taxisnet (Налоговый веб-интерфейс министерства) смог бы стать чем-то большим, чем в настоящее время, чтобы стать платежной системой для третьих сторон, системой, которая будет эффективна и сведет к минимуму задолженность государства перед гражданами и наоборот».

«Этот проект не был частью компетенции рабочей группы, он был представлен в полном объеме Варуфакисом для Кабинета министров, и должен был быть реализован, по его мнению, независимо от переговоров с кредиторами Греции, так как это способствовало бы значительному повышению эффективности в сделках между государством и налогоплательщиками. Таким образом, получается, что министерство финансов вовсе и не отрицает, что «план Б» существует и его вполне могут ввести в действие, если понадобится. А может быть, еще и Варуфакиса вернут обратно в министерство финансов?