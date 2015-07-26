ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО ЕВРО

Что ждать от пары евро-доллар в 2015 и 2016г.г.

Вне всякого сомнения, абсолютное большинство брокерских компаний и частных трейдеров рассматривают пару EUR-USD как один из основных инструментов своей работы. Плотная корреляция этой пары с основными макроэкономическими показателями позволяет давать достаточно точные долгосрочные прогнозы, которые, в свою очередь, служат неплохими ориентирами для игроков валютного рынка, позволяя им открывать позиции в направлении глобального тренда.

Своего пика в 1.6000 пара EUR-USD достигла в 2008 году, после чего началось ее циклическое снижение, сопровождаемое активной борьбой «быков» и «медведей». Сейчас пара достигла уровня 1996-1997 г.г., но, похоже, это еще не дно, и в ближайшие год-полтора движение вниз продолжится.

Ситуация с Грецией наглядно показала, насколько шаткой является стабильность зоны евро. И даже несмотря на то, что греческий долговой кризис удалось если не разрешить, то, по крайней мере, отложить на неопределенный срок, привлекательность евро в качестве мировой резервной валюты, по мнению Bloomberg, уже поставлена под серьезное сомнение.

По данным этого агентства, с момента начала долгового кризиса пять лет назад доля евро в «корзине» мировых резервов снизилась почти на треть и составляет сейчас всего 22%. Центральные банки теперь предпочитают приобретать доллары и йены, заменяя ими золото и евро. По мнению Дайсуке Каракама, главного экономиста Mizuho, ранее работавшего в Еврокомиссии, главы ЦБ серьезно рассматривают вариант того, что евро может экономически окончательно пойти ко дну. Только за один последний квартал прошлого, 2014 года управляющие резервами ЦБ продали около 100 млрд. евро.

И хотя президент Европейского Центрального банка Марио Драги до определенного момента приветствовал смягчение кредитно-финансовой политики и падение курса евро, рассчитывая таким образом поддержать экономику еврозоны, такое развитие событий, судя по всему, достаточно сильно напугало его коллег из других стран. В текущем году евро уже потерял около 7% своей стоимости и, по мнению стратега Societe Generale Д.Фермона, основная проблема сейчас заключается в том, «что мы не видим дна для этой валюты».

Отток капитала из ЕС идет нарастающими темпами, и к 2017 году эта сумма может достичь астрономических 4 триллионов евро. Пока же мировые финансовые агентства и банки один за другим пересматривают свои прогнозы по этой валюте.

«Мы по-прежнему сохраняем медвежий взгляд на евро, - говорят стратеги Morgan Stanley. – поскольку низкая доходность европейских активов стимулирует желание у местных фондов экспортировать свои инвестиции за границу. Дифференциалы роста и ставок остаются в пользу доллара». По прогнозам этого инвестиционного холдинга, евро достигнет паритета с долларом к концу текущего года. На конец следующего 2016г. – прогнозный курс 0.9500, а к концу 2017г. евро упадет до уровня 2001-2002г.г. и будет стоить от 85 до 95 американских центов.

Практически такие же цифры называют и в Deutsche Bank. А вот специалисты Национального банка Австралии смотрят на будущее европейской валюты более пессимистично. По их мнению, соотношение EUR и USD может достичь 1.000 уже к середине осени нынешнего года.

«Если обобщать мнения целого ряда авторитетных представителей финансовых кругов, - говорит ведущий специалист международной брокерской компании NordFX Джон Гордон, - то падение евро может оказаться даже более резким, и дна на уровне 0.8200-0.8400 пара EUR-USD может достичь уже к середине будущего года, после чего последует плавный рост до отметки 0.9000».

Что же касается экономики еврозоны, то, судя по всему, Еврокомиссия продолжает (и не без оснований) рассчитывать, что ослабление евро все-таки приведет к повышению конкурентоспособности европейских товаров и росту ВВП стран Еврозоны. «Перспективы нашей экономики сегодня выглядят немного лучше», - заявил министр финансов Франции и еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московичи. В Брюсселе считают, что рост ВВП на 2015 год составит 1.3% и продолжится в 2016 году, достигнув 1.9%.