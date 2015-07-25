Фьючерсы на WTI потеряли за неделю почти 6%, на Brent - 4,34%

Цены на нефть устойчиво снижались на протяжении всей прошедшей недели. В пятницу Brent с поставкой в сентябре потеряла еще 1,17% и завершила сессию на отметке $54,63 за баррель. WTI ослабла еще на 0,82% и стоит $48,06 за баррель.

По итогам недели Brent подешевела на 4,34%; WTI – на 5,99%.

Устойчивые медвежьи настроения эксперты связывают с сильным перенасыщением рынка нефти, особенно с учетом того, что Саудовская Аравия неуклонно наращивает поставки каждый месяц. Вдобавок, отчет, выпущенный в пятницу, показал значительный недельный рост работающих буровых установок на сланцах в США. Не нужно сбрасывать со счетов и другие важные факторы: увеличение запасов нефти в США и крайне слабые вчерашние данные о китайской промышленности. PMI Поднебесной ушел к 15-месячным минимумам. Это будет сильно давить на спрос, который и без того не справляется с растущим предложением.

И, наконец, отдельная головная боль для нефтяных трейдеров — ядерное соглашение по Ирану, благодаря которому, скорее всего, с Тегерана будут частично сняты торговые санкции. В свою очередь, это приведет к резкому росту поставок сырья из Ирана на мировые рынки, что усугубит сложившуюся ситуацию.