Индексы Уолл-стрит сильно снизились по итогам недели

В пятницу основные фондовые индексы Америки снова ушли в минус, и по итогам недели тоже продемонстрировали впечатляющие потери.

Nasdaq Composite — один из главных неудачников недели. В пятницу он снизился на 1,12%, а по итогам недели потерял 2,33%. Такое впечатляющее падение в последний раз главный технологический индекс планеты показывал в середине апреля. Причиной падения стала разочаровывающая квартальная отчетность его крупнейших компонентов, и в первую очередь — Apple, которая в пятницу в очередной раз закончила сессию в красной зоне, снизившись на 0,53%.

Dow Jones Industrial Average потерял 0,92% в пятницу, а за неделю просел на 2,86%. Такого недельного падения промышленный индекс не переживал с начала февраля.

S&P 500 снизился на 1,1% в пятницу, а за неделю потерял 2,2%, впервые с марта. Самый пострадавший сектор S&P — ресурсный (-5,5% за неделю). Снижение нефти надавило и на энергетический индекс (-4,1% за неделю).

Американские индексы страдают не только от квартальной отчетности, которая преподнесла массу неприятных сюрпризов, но и от резкого падения цен на ресурсные товары в глобальном масштабе. Вдобавок, в пятницу вышли разочаровывающие данные по продажам нового жилья в США. Этот показатель замедлился до семимесячного минимума, подбросив инвесторам еще и повод для сомнений в силе рынка жилья в стране.

Аналитики оценивают, что главный понижательный фактор сегодня — глобальное замедление роста. Китай больше не растет гигантскими темпами — а следовательно, больше не подпитывает спрос на сырьевые товары. В итоге страдают компании, которые напрямую зависят от цен на сырье: нефтяники, горняки, промышленники. Позитивное влияние низких цен на нефть, которое предсказывали эксперты, пока еще не оправдалось. Переходный период может продлиться несколько месяцев или даже лет.

Компании вчера показали очень впечатляющие и очень резкие движения. Amazon подскочила на целых 9,80% на позитивной отчетности. К ней примкнули Juniper Networks (+3,96%), Visa Inc (+4,25%), Starbucks Corp (+1,29%).

А вот Biogen Inc просел на 22% после сообщения о слабом росте во втором квартале и снижения общего прогноза на 2015 год. TripAdvisor тоже оказался в рядах неудачников: минус 13,40% капитализации по итогам дня — и тоже из-за слабых результатов II квартала.



