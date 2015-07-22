6 самых серьезных угроз для фондового рынка

Есть вещи и события, которые очень сильно пугают фондовые рынки и мировых инвесторов. Среди них есть как постоянные «раздражители» (финансовые отчеты, аналитические обзоры и т.п.), так и временные - оттого и непредсказуемые - события. Давайте посмотрим, что сейчас больше всего угрожает стабильности фондовых рынков.

1. Удары от экономической бури в США

Американский фондовый рынок снова накаляется. Спасение Греции и сильные доходы высокотехнологичных компаний (Google и Netflix) подняли Dow Jones и S&P 500 до максимумов, а Nasdaq был близок к новым рекордам. Но это не значит, что бычий рынок в США пуленепробиваемый. Вчера, например, американский рынок упал как раз на слабых корпоративных отчетах. Самая большая угроза для рынка - замедление американской экономики. Просто посмотрите, как розничные продажи неожиданно сократились в июне. Если люди продолжат сокращать свои расходы, они просто окатят ледяной водой инвесторов, которые делают ставку на то, что экономический рост ускорится во второй половине 2015 года.

"Наибольшее беспокойство вызывает то, что компании не смогут показать достаточный рост, чтобы убедить инвесторов платить за их акции", - говорит Брюс Маккейн, главный инвестиционный стратег в Key Private Bank.

2. ФРС запуталась с восстановлением

Джанет Йеллен сейчас приходится несладко. Перед ней стоит незавидная задача - принять решение, когда же наконец экономика США будет достаточно здорова, чтобы перестать поддерживать ее жизнеобеспечение. Экономисты считают, что ФРС на самом деле готова повысить процентные ставки в сентябре этого года. В то время как повышение ставок будет означать выражение доверия экономике, это также заставляет понервничать.

Йеллен довольно ясно сказала, что регулятор собирается повысить ставки в этом году. Тем не менее, есть опасения, что ФРС, возможно, движется слишком быстро. Те, кто беспокоится об экономике, считают, что преждевременное повышение ставок может остановить рост и больно отразится на ценах акций. С другой стороны, некоторые опасаются, что ФРС слишком долго ждет. Если повышение ставок не произойдет в ближайшее время, экономика может перегреться, вызвав инфляцию. В этом случае ФРС придется поднимать ставки еще более агрессивно, тем самым убивая бычий рынок.

3. Переоцененный доллар

Сильный доллар - звучит здорово. В действительности, это смешанное восхищение. Все потому, что сильный доллар больно ударяет по американскому экспорту, делая товары, продаваемые за рубежом, дороже. Это плохая новость для мировых компаний, таких как Boeing, General Electric и IBM, которые получают большую часть прибыли от продаж за рубежом.

Но доллар продолжает укреплять свои позиции по отношению к своим соперникам, пока ФРС близится к повышению ставок. Индекс доллара, который показывает динамику доллара против корзины валют, вырос примерно на 8% в этом году и на 21% в течение последних 12 месяцев. Доллар также быстро приближается к паритету с евро. Один евро в настоящее время стоит около $1,09 по сравнению с $1,34 в июле прошлого года. "В то время, как глобальные объемы торговли идут вниз, сильный доллар только усложняет положение для американских компаний", - считает Маккейн.

4. Тяжелое приземление в экономике Китая

Считается, что Китай вытянул мир из великой рецессии. Но теперь появились опасения, что он может вызвать следующий глобальный спад. Рост экономики страны замедлился до 7% в течение первой половины 2015 года, но экономисты считают, что показатель упадет до 6,5% в следующем году. Есть беспокойства, что политики не в состоянии привести Китай к так называемой "мягкой посадке" и крах экономического роста произойдет быстрее. "Жесткая посадка" будет иметь глобальные последствия, потому что экономика Китая в настоящее время вторая по величине в мире и страна является крупным торговым партнером для многих других государств.

Это одна из причин, почему инвесторы были напуганы крахом фондового рынка Китая, который понемногу стабилизируется в последние дни. Этот страх из-за сильного волнения капитала был больше, чем страх лопающегося пузыря и на самом деле это раннее предупреждение о состоянии китайской экономики.

5. Геополитические сюрпризы

В мире нет недостатка в горячих точках. Терроризм остается огромной проблемой, очень сильно влияющей на мировые рынки. Если террористы совершат крупную атаку на США или союзников, это может вызвать не только большие потери жизней, но и навредит экономике, напугает потребителей. Поэтому экономисты всегда следят за тем, что происходит на Ближнем Востоке, особенно на фоне роста напряженности из-за ядерной сделки Ирана с Западом.

6. Перегрев бычьего рынка

Верьте или нет, но фондовый рынок США может очень сильно перегреться. Если бычий рынок опережает экономику, страхи пузыря в акциях или секторе биотехнологий могут возродиться. Фондовый рынок, кажется, еще не дошел до того момента. В то время как Nasdaq поднялся на 10% в этом году, S&P 500 вырос лишь на 3%, а Dow — всего на 2%. Это вряд ли означает перегрев. Но такой риск всегда надо учитывать, потому что акции сейчас слишком дорогие по историческим меркам. "Цены натягиваются. Мы движемся в переоцененных территориях, но еще не во всех областях", - говорит Маккейн.