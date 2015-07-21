Золото стабилизируется после обвала, но медвежьи настроения сохраняются

После вчерашнего серьезного падения до пятилетнего минимума в 1 094,50 $ золото стабилизировалось. К 13.17 мск тройская унция с поставкой в августе стоит 1 105,30 долларов. Однако инвесторы по-прежнему ждут дальнейшего падения. Отражая потерю интереса к золоту, объемы металла у одного из крупнейших «золотых» инвестфондов SPDR Gold Trust упали до самого низкого показателя с 2008 года.

Желтый металл находится чуть выше критического уровня поддержки в $1 100. Его пробой может привести к дальнейшей распродаже, по словам трейдеров и аналитиков. Медвежьи настроения по золоту остаются сильными, и аналитики ждут дальнейшего падения котировок золота.

Ключевой фактор обвала золота — ожидание роста процентной ставки ФРС США, в сочетании со слабым спросом в Китае и Индии. Китай в пятницу обнародовал данные о росте своих золотых запасов с 2009 года. Они увеличились всего на 57%. Рынок ожидал куда более серьезного роста.

Инвесторы находят спотовое золото все менее привлекательным активом для инвестиций. Укрепление доллара показывает, что и в качестве убежища золото не самый лучший выбор. Снижение золота за два дня стерло практически половину выгоды исторического «бычьего рынка», угрожая вернуться к $ 1000 за тройскую унцию.

Медленное, плавное, тяжелое понижательное давление на золото продолжится: фундаментальных факторов для его роста не наблюдается.